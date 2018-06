Aptauja: vasaras saulgriežos laba kompānija svarīgāka par laika apstākļiem; vairāk nekā puse iedzīvotāju tērēs līdz 40 eiro

Lielākā daļa jeb 84,2% kā neatņemamu Līgo svētku tradīciju min svētku mielasta gatavošanu, kam 62,7% aptaujāto iedzīvotāju plāno tērēt līdz 40 eiro, liecina vietējā veikalu tīkla “top!” veiktā aptauja.

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem 99% aptaujāto svētkus svinēs Latvijā, no tiem 31,8% Vidzemes, 25,5% Kurzemes, 17,3% Zemgales, 13,1% Rīgas un 11% Latgales reģionos. Atbildot par svētku svinēšanas vietu puse no respondentiem kopā sanāks lauku īpašumos brīvā dabā, 23% dosies ciemos un 16,4% uzņems viesus savās mājās, savukārt publiski rīkotā pasākumā svinēs 9,4% aptaujāto.

Vasaras saulgrieži ir vieni no populārākajiem tautas svētkiem Latvijā un ikvienam šie svētki saistās ar tradīcijām. 84,1% aptaujāto uzskata, ka svarīgs ir svētku mielasts, ņemot vērā, ka Jāņu zālēm piemīt dziednieciskas īpašības 80% pīs vainagus, jo kā vēsta ticējums - Līgo vainags ir kā maģisks aplis, kas simbolizē sauli un uzlikts nēsātājam galvā tas pasargā to no ļauna - sievietēm būtu jāpin vainags no 9 dažādām Jāņu zālēm, savukārt vīriešiem - no ozola lapām. Latvieši izsenis ir dziedātāju tauta, tāpēc 57,3% atdzīst, ka dziedās Līgo dziesmas, 34,1% lēks pāri ugunskuram, kas simbolizē sauli un kā tradīcijas vēsta uguns apspīdētie cilvēki un apkārtne saņem īpašu svētību, veselību un spēku, domājot par demogrāfiju un meklējot laimi mūža garumā 22,4% meklēs papardes ziedu, 12,9% ies pirtī, jo tieši vasaras saulgrieži ir auglīgākais un mistiskākais laiks gadā un pirtī notiek ne tikai fiziska, bet arī garīga attīrīšanās, sevis harmonizēšana un enerģijas uzņemšana. Pie citiem atbilžu variantiem minēta arī mazgāšanās rīta rasā un uguns rituālu veikšana.

74,5% aptaujāto atzīst, ka uz svētku galda būs gan gatava maltīte, gan pašu gatavoti ēdieni, no tiem gandrīz visiem būs ķimeņu siers, alus, cepamgaļas, pīrāgi un dažādas uzkodas, kā arī rasols, augļi un dārzeņi, plātsmaize, pašu cepta maizīte, kūpinātas zivis, kvass un dažādi našķi jaunākajai paaudzei. Svētku galdam 62,7% plāno tērēt līdz 40 eiro, savukārt 37,3% plāno tērēt vairāk kā 40 eiro. Savukārt, lai svētki būtu izdevušies 93,1% min labu kompāniju un 72,2% kā būtisku faktoru min labus laika apstākļus, svarīgas ir arī dejas līdz rītam, labs noskaņojums un ticība rītdienai!

“Uz svētkiem pircēji parasti atļaujas vairāk gan finansiāli, gan preču skaita un dažādības ziņā. Pēc vietējā veikala tīkla “top!” novērojuma šogad kopumā iepirkšanās reģionos ir aktīvāka pateicoties laika apstākļiem, jo Rīgas rajona iedzīvotāji un tūristi dodas ārpus Rīgas robežām. Tas veicinājis lielu pieprasījumu sezonas produktiem: saldējuma, alus, ūdens un dažādām cepamgaļām. Ņemot vērā, ka šogad vasaras saulgriežu svinēšanai atvēlētas tikai divas brīvdienas, tad paredzam, ka lielākā pircēju plūsma būs visu piektdienu un sestdienu” stāsta veikalu tīkla "top!" mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Priedīte.

“Svētkiem esam gatavi, piedāvāsim plašu pašražotās produkcijas klāstu, kas atpazīstams pēc “Vietējā top! gatavots” zīmola, katram reģionam atbilstošu sortimentu, sākot ar smalkmaizītēm un kliņģeriem līdz kulinārijai: salātiem, gaļas izstrādājumiem, gatavajai maltītei. Veikalu sortimentā cenšamies iekļaut maksimāli daudz vietējo ražotāju produkciju,” tā veikalu tīkla “top!” pārstāve.