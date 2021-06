Ar 1.jūliju būs izmaiņas autobusa maršrutā Gulbene–Ūdrupe un Gulbene–Stari

Lai pasažieri varētu paspēt pārsēsties no vilciena maršruta Rīga–Gulbene autobusā, no 1.jūlija būs izmaiņas maršrutā Nr.6010 Gulbene–Ūdrupe un Nr.6025 Gulbene–Stari.



“Maršruta Nr.6010 Gulbene–Ūdrupe autobuss svētdienās no Gulbenes autoostas izbrauks pulksten 15.35, bet no pieturas Ūdrupe – pulksten 17.35. Pārējās nedēļas dienas reiss tiks izpildīts kā ierasts – Gulbenes autoostā tas tiks uzsākts pulksten 15.20, bet pieturā Ūdrupe – pulksten 17.20. Savukārt maršruta Nr.6025 Gulbene–Stari autobuss piektdienās no Gulbenes autoostas izbrauks pulksten 22.25, bet no pieturas Stari – pulksten 22.50. Pārējās nedēļas dienas reiss tiks izpildīts kā ierasts – Gulbenes autoostā tas tiks uzsākts pulksten 22.10, bet pieturā Stari – pulksten 22.35,” informē VSIA “Autotransporta direkcija” pārstāve Zane Plone.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, jo statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.