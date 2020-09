SIA “Alba” oficiāli (“Latvijas Vēstnesī”) ir paziņojusi, ka 7.septembrī pieņemts lēmums par šā uzņēmuma reorganizāciju. Lēmums pieņemts SIA “Alba” un SIA “Gulbenes nami” dalībnieku sapulcē. SIA “Alba” tiks pievienota SIA “Gulbenes nami”.

Norādīts, ka kreditoru prasības piesakāmas viena mēneša laikā no paziņojuma par lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas publicēšanas dienas.

Pārņem mantu un darbiniekus

Šī reorganizācija kļuva iespējama sakarā ar Gulbenes novada domes 28.maija lēmumu, kas paredz - SIA “Alba” nodos visu savu mantu, kā arī pienākumus, tiesības un saistības SIA “Gulbenes nami” un beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa. Kā zināms, abu minēto kapitālsabiedrību simtprocentīga īpašniece ir Gulbenes novada pašvaldība.

“Pašlaik notiek visa juridiskā kārtība, lai pievienotu “Albu” uzņēmumam “Gulbenes nami”. Tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija, un tā tiek iesniegta attiecīgajās institūcijās, lai līdz 1.novembrim viss būtu pabeigts. Tad visi “Albas” darījumi pāries “Gulbenes namu” kompetencē. Iedzīvotāji rēķinus, kurus agrāk maksāja “Albai”, sāks maksāt “Gulbenes namiem”, taču tarifs pagaidām nemainās,” “Dzirkstelei” saka SIA “Alba” vadītājs Artūrs Smagars. SIA “Alba” darbiniekus pārņems “Gulbenes nami”.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis saka – pēc “Albas” pievienošanas “Gulbenes namiem” šā uzņēmuma valdes locekle ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi tāpat paliks Inta Petroniene. Viņa šajā amatā ir kopš 8.jūlija. Nākotnē varētu būt runa par strukturālām izmaiņām, varētu būt nevis viens, bet pat divi valdes locekļi. Tā būšot pašu izvēle.

Saskaņā ar “Lursoft” datiem “Gulbenes namu” pamatkapitālā ir 4 872 601 eiro, “Albas” pamatkapitālā - 586 543 eiro.

Arī siltumapgādē būs monopols?

Vai Gulbenes novada pašvaldība savā administratīvajā teritorijā vēlas siltumapgādes monopolu? Gulbenes siltumapgādes operatora SIA “Vidzemes enerģija” valdes loceklis Artūrs Gulbis “Dzirkstelei” saka, ka 2024.gadā beidzas uzņēmuma un pašvaldības sadarbības līguma termiņš. Vietējās pašvaldības šā sasaukuma sākumā “Vidzemes enerģija” no domes priekšsēdētāja saņēmusi vēstuli ar aicinājumu piedāvāt savu cenu, lai novada pašvaldība varētu atpirkt uzņēmumam piederošo siltuma nodrošināšanas aprīkojumu. Toreiz bijusi runa, ka pašvaldība siltumapgādi pilsētā gribētu nodot “Gulbenes namiem”, taču pagaidām nekas tālāk tā arī neesot risinājies, nevedoties arī sarunas par to, ka “Vidzemes enerģija” gribētu turpināt strādāt Gulbenē.

“Jātiek skaidrībā par siltumtrasēm, kas pieder “Vidzemes enerģijai”. Piemēram, posms no skolas Līkajā ielā līdz koģenerācijas stacijai Miera ielā,” saka A.Caunītis. Viņš uzsver – lielākā daļa siltumtrašu pilsētā tomēr pieder pašvaldībai. Pēc A.Caunīša domām, nav izslēgts, ka “Gulbenes nami” varētu pilsētā būvēt savu katlumāju, bet tas ir tikai viens no iespējamajiem nākotnes scenārijiem.

Kā zināms, "Gulbenes nami" jau tagad nodrošina siltumapgādi Stāķos un Šķieneros.







Uzziņai

◆ Ar 1.novembri visi SIA “Alba” klienti kļūs SIA “Gulbenes nami” klienti.

◆ SIA “Alba” klientiem rēķinus par oktobrī sniegtajiem pakalpojumiem izrakstīs pēdējās oktobra dienās. Tos varēs apmaksāt ierastajā veidā, tikai jau uz SIA “Gulbenes nami” norēķinu kontiem, kas būs norādīti rēķinā.

◆ Pēc 1.novembra tiks saglabātas un piemērotas esošās ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas vai tarifi tik ilgi, līdz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinās jaunu, visai novada teritorijai vienotu tarifu.

No SIA “Gulbenes nami” mājaslapas