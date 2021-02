Ar Covid-19 Balvu slimnīcā nonāk arī bērni

Pirmdien, 15.februārī, Covid-19 pacientu nodaļās Balvu slimnīcā ārstējās 25 cilvēki. “Nodaļas ir pilnas. Šajā ziņā nekas nemainās,” “Dzirksteli” informē SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ārste Sigita Drubiņa. Ļoti smagu pieaugušo pacientu, kuri jāpārved uz augstāka līmeņa slimnīcu, pēdējā laikā neesot bijis. Taču pagājušajā nedēļā uz Rīgas klīnisko universitātes slimnīcu pārvests bērns.

Pagājušajā gadā nav bijis neviena tāda bērnu stacionēšanas gadījuma Balvu slimnīcā sakarā ar Covid-19 infekciju, bet šogad jau ir četri. No viņiem divi ir zīdaiņi, stāsta S.Drubiņa. Tieši ar to ir atšķirīgs Covid-19 jaunais vilnis. “Ja iepriekš tika uzskatīts, ka bērni ar Covid-19 neslimo, tagad šāda hipotēze ir apgāzta. Bērni slimo! Kā mums stāstījuši kolēģi no Rīgas klīniskās universitātes slimnīcas, pēdējā laikā bērniem ir vidēji smagas un smagas saslimšanas formas,” informē S.Drubiņa.