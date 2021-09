Ar Covid-19 slims pasažieris braucis autobusā no Gulbīša līdz Gulbenei

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 21. septembrī braucis ar autobusu maršrutā "Gulbene- Rimstavas- Sveķu skola- Arodvidusskola- Gulbene" pulksten 7.25 no Gulbenes līdz Gulbītim un atpakaļ ar autobusu maršrutā "Gulbene-Rimstavas Arodvidusskola - Sveķu skola - Gulbene" pulksten 16.56 no Gulbīša līdz Gulbenei. 22. septembrī braucis ar autobusu maršrutā "Gulbene- Rimstavas - Sveķu skola- Arodvidusskola- Gulbene" pulksten 7.25 no Gulbenes līdz Gulbītim. Autobusa pasažieriem epidemiologi aicina vērot savu veselības stāvokli.