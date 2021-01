Ar gripu Gulbenē šobrīd neslimo

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa saka, ka vismaz pagaidām pie mums nav bijis neviena gripas gadījuma, bet vispār Latvijā ir reģistrēti gripas gadījumi.



“Tā kā gripa arī ir vīruss, tad uz to iedarbojas tie paši ierobežojumi, kas uz Covid-19. Ja nēsājam maskas, mazgājam rokas, tad arī risks saslimst ar gripu samazinās. Pirms tam bijām visi “varoņi” - gājām uz darbu ar temperatūru, klepu, iesnām, līdz ar to gripa un citas vīrusu saslimšanas ļoti izplatījās kolektīvos, skolā. Tagad visi ir piesardzīgi, tiklīdz ir iesnas, cenšas neiet uz darbu, līdz ar to vīrusu saslimšanas arī neizplatās. Un to vajadzētu paturēt prātā arī nākotnē! Ja esam apslimuši, tad neejam uz darbu, lai neaplipinātu savus kolēģus,” saka S.Drubiņa.