Ar steigu lemj aizņemties Nākotnes ielas 3.kārtai

Sakarā ar valsts strikto nostāju attiecībā uz Valsts kases aizdevumu piešķiršanu pašvaldībām ir pamatotas bažas par daudzu projektu tālāko virzību. Gulbenes novada pašvaldība ļoti cer, ka finansējums Nākotnes ielas 3.kārtas pārbūvei Gulbenes pilsētā tomēr tiks saņemts.

Ar lielu steigu 18.aprīļa Gulbenes novada domes ārkārtas sēdē deputāti nobalsoja par 428 971 eiro aizņēmuma ņemšanu tieši šim projektam no Valsts kases uz 20 gadiem, atmaksu sākot 2020.gadā. Nauda vajadzīga būvdarbiem, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.

Papildus summai, kuru pašvaldība Nākotnes ielas 3.kārtas projektā cer saņemt no Valsts kases, vēl projekta realizācijā tiks ieguldīti novada ceļu fonda līdzekļi – 92 992 eiro, kā arī pilsētas ceļu fonda līdzekļi – 50 000 eiro.

Taču nav izslēgts, ka iespēja saņemt finansējumu no Valsts kases šim projektam ir, kā saka, “nogulēta”. Novada pašvaldības finanšu ekonomiste Daiga Krēsliņa sacīja, ka, vairāk nekā 20 gadus strādādama pašvaldībā, pirmo reizi ir saskārusies ar tādu situāciju, kāda ir tagad. Tikai 4.aprīlī valstī ir apstiprināts budžets šim gadam, bet Finanšu ministrijas mājaslapā ir publicēts: “Aizņēmumu un galvojumu pieteikuma dokumentu iesniegšanas termiņš līdz 09.04.2019. (ieskaitot)” Kā arī skaidri un gaiši ir rakstīts – aizņēmumu pieprasījumu izskatīšana notiks atbilstoši limitam.

Pašvaldības vadītājs Normunds Audzišs ārkārtas novada domes sēdē sacīja - iepriekš valstī netika ziņots, ka var veidoties šāda situācija. Pašvaldību savienībā bijušas prognozes, ka vasarā varētu sākt veidoties rindas uz aizņēmumu saņemšanu pašvaldību projektiem. “Bet ne jau tagad, aprīlī!” teica N.Audzišs.

Pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Lienīte Reinsone sacīja – par rindu vēl var saprast, bet fakts, ka “limits ir izsmelts”, esot šokējošs! N.Audzišs piebilda – Valsts kases kompetencēs pašvaldībām teikšanas nav.

D.Krēsliņa teica, ka Nākotnes ielas pārbūves 1., 2. un 4.kārta līdz šim jau guvusi vajadzīgo atbalstu. Ja izdosies tikt pie vajadzīgās naudas 3.kārtas realizācijai, paredzams, ka kopējās izmaksas sasniegs 1,2 miljonus eiro.







Fakti

◆ Šodien, 24.aprīlī, ir paredzēta Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēde, kuras darba kārtībā izskatīšanai ir iekļauti aizņēmuma pieprasījumi “atbilstoši pieejamajam aizņēmuma limitam”. Publicētajā darba kārtībā šajā sēde no 86 izskatāmajiem pieteikumiem tikai viens ir attiecināms uz Gulbenes novada pašvaldību. Tas projektu rinda ir ar 7.kārtas numuru - Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstāmais projekts par infrastruktūras uzlabošanu Brīvības ielas zonā Gulbenē, gādājot par uzņēmējdarbības attīstību (uz 20 gadiem no Valsts kases paredzēts aizņemties 987 218 eiro).

◆ ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības 32 pretendentu rindā Gulbenes novada pašvaldības projekts – par vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu - ir ar 1. kārtas numuru (uz 20 gadiem no Valsts kases plānots aizņemties 782 839 eiro).

◆ 51 iesnieguma rindā projektu īstenošanai bez ES uz citu ārvalstu finanšu palīdzības Gulbenes novada pašvaldība ir 2.vietā ar projektu Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanai (uz 20 gadiem plānots no Valsts kases aizņemties 132 500 eiro).

(No “www.fm.gov.lv”)