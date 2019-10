Lai gan kopumā gripas intensitāte ir ļoti zema, oktobra sākumā Slimību profilakses un kontroles centrs reģistrējis pirmos gripas saslimšanas gadījumus Latvijā.

Gulbenes slimnīcas infekciju slimību nodaļas vadītāja, infektoloģe Ilze Ābrāma “Dzirkstelei” stāsta, ka ar tipiskām sūdzībām par gripu neviens uzņemšanā vēl nav vērsies. “Vēl jau tikai jāsāk vakcinēties. Mēs, darbinieki, aktīvi to darām,” saka I.Ābrāma.

Uzņemšanā cilvēki ir vērsušies saistībā ar saaukstēšanos, arī ar traumām, kuras gūtas konfliktu rezultātā, bijis viens gadījums, kad cilvēks saindējies ar tvana gāzi, bet ne smagi.

“Domāju, ka gripas epidēmijas vēl tik agri nebūs. Varbūt tie tādi pirmie gripas gadījumi. Varbūt vīruss pieklusīs, bet varbūt arī ne - to nevar zināt. Ja ir klasiskie gripas simptomi - strauja temperatūras celšanās, kaulu laušana, tad jāvēršas uzņemšanā. Ja ir aizdomas par gripu, nevajag iet uz darbu. Savukārt bērnudārzā, ja redz, ka bērns sagurst, jāpamēra temperatūra, ja tā ir paaugstināta, tad jāizsauc vecāki. Bērnudārzos gan cenšas jau tā darīt,” saka ārste.

Ārsti infektologi iesaka vakcinēšanos veikt jau tuvākajā laikā oktobrī. Vakcinēties var ne tikai pie ģimenes ārstiem, bet arī steidzamās medicīniskās palīdzības punktā Gulbenē.

Vakcinēšanās ir maksas pakalpojums, kurā ietilpst: vakcīna pret gripu pieaugušajiem un bērniem no 3 gadu vecuma – 13,50 eiro. “Mums ir vakcīna bērniem no 3 gadu vecuma. Vecākus, kuriem ir mazāki bērni, aicinām vērsties pie sava ģimenes ārsta,” skaidro ārste. Savukārt par ārsta veiktu apskati un slēdzienu par veselības stāvokli personai pirms maksas vakcinācijas veikšanas jārēķinās ar 4,27 eiro.

Mediķi vakcinēties iesaka riska grupām, cilvēkiem, kuriem ir augstāks gripas komplikāciju risks - hroniskiem plaušu, sirds un asinsvadu slimniekiem, nieru slimniekiem, cukura diabēta slimniekiem. Ieteicams arī cilvēkiem virs 65 gadu vecuma, grūtniecēm vai plānojot grūtniecību gripas laikā. Tāpat cilvēkiem, kuri strādā publiskās, sabiedriskās vietās: medicīnas iestādēs, veikalos, bērnudārzos, skolās.

Valsts 50 procentu apmērā kompensē vakcināciju pret gripu personām vecumā no 65 gadiem, kā arī

pieaugušajiem, kuri pieder pie veselības riska grupām. 100 procentu apmērā tiek kompensēta vakcinācija pret gripu bērniem vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem, bērniem vecumā no 23 mēnešiem līdz 18 gadiem, kuri ir veselības riska grupā, kā arī grūtniecēm.