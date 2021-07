Āra terases Gulbenes novadā – ļoti iecienītas

Tiklīdz bija iespēja ēdinātājiem atsākt klientu apkalpošanu āra terasēs, cilvēki labprāt to arī izmantoja. Kā novērojusi “Dzirkstele”, āra terases ir iecienītas, īpaši tagad, vasarā.



Viena no jaunākajām – kūku bodes “Gardums” āra terasēm sākusi uzņemt klientus pavisam nesen. Tās būvdarbi notika pavasarī. Tagad tā ir atvērta apmeklētājiem, un kā sola “Gardums” saimniece Inese Veismane, būs atvērta ne tikai vasarā, kamēr vien laika apstākļi ļaus, tikmēr arī būs vaļā.



Terasi uzbūvē pateicībā klientiem

I.Veismane stāsta, ka pandēmija “pagrūda”, lai āra terasi izveidotu ātrāk. “Mēs vairāk orientējāmies uz āru un svētku baudīšanu, tāpēc āra terasē rīkosim muzikālos vakarus, lai tos var izbaudīt vairāk cilvēku, jo iekšā telpās mums ir maz vietas. Āra terasē jau notika arī mūsu pirmie Perona svētki, kas bija plaši apmeklēti. Būtu bijis vēl labāk, ja nebūtu bijis lielais karstums,” saka I.Veismane.



Āra terase veidota ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus, piemēram, lai galdiņi būtu viens no otra divu metru attālumā. “Mēs negribam šķirot, kurš drīkst nākt un kurš ne, kontrolēt, kurš ir vakcinējies vai ne. Gribam, lai to bauda visi,” saka I.Veismane.

Viņa atzīst, ka āra terases ierīkošana tie ir ieguldījumi, bet “darām to pateicībā klientiem, ka viņi ir uzticīgi, neraugoties ne uz ko”. Lai arī pandēmijas laikā lieli svētki nenotika, līdz ar to arī liela izmēra kūku nebija, bet I.Veismane saka paldies klientiem, ka viņi atbalstīja kūku bodi arī mazos svētkos, jo katrā ģimenē svētkus svinēja. “Daļēji atbalstīja kādu brīdi arī valsts, tagad gan vairs neatbalsta,” stāsta I.Veismane.



Āra terasei izvēlēta pateicīga vieta, tā atrodas pagalmā. “Baudot tajā pirmos svētkos, klienti izteica lielu pateicību, jo ielas troksni nedzird, it kā būtu citā pasaulē,” stāsta I.Veismane.

Iekštelpas šobrīd nav aktuālas

Atpūtas kompleksa “Lācītes” saimnieks Gatis Dunajevs atzīst, ka āra terase “Lācītēs” ir ļoti pieprasīta. “Tā ir stāvgrūdām pilna. Kad brīvdienās strādājam, tad viss ir pilns. Mēs jau arī varam klientus apkalpot ārpusē, jo mums teritorija atļauj. Pie šādiem laika apstākļiem cilvēki nemaz nevēlas sēdēt iekštelpās, tas nav aktuāli,” saka G.Dunajevs un turpina stāstīt, ka viņiem svarīgi, lai uz vietas notiek kaut kādi pasākumi. Ja neļautu rīkot nekādus pasākumus, tad nemaz neatvērtu āra terasi. “Mums jau nav tādas kafejnīcas kā pilsētā. Mūs interesē sporta spēles, kāzas, tad ēdinām un arī papildus vēl arī apkalpojam cilvēkus restorānā. Nedēļas sākumā – pirmdien, otrdien, trešdien mēs vispār nestrādājam, jo nekas uz vietas teritorijā nenotiek, līdz ar to arī terase ir ciet,” saka G.Dunajevs.

SIA “A.S.I.M.” valdes priekšsēdētājs Ainars Melders “Dzirkstelei” stāsta, ka Vecgulbenes muižas āra terasē maltīti bauda daudzi. Reizēm ir tā, ka cilvēki arī laikus rezervē galdiņus. Par to, vai klientu apkalpošana āra terasēs, kad to pavasarī ļāva valdība, kaut kāda veidā palīdzēja vai ļāva aktīvāk sākt rosīties, A.Melders uzsver, ka āra terase ir vajadzīga klientiem, ne jau uzņēmējam. “Viņi bauda dzīvi un dzīvo,” saka A.Melders un paskaidro, ka iekštelpās ēdina tos, kas vakcinēti, kā likums arī to atļauj, bet pārsvarā visi tagad tomēr ietur maltīti ārā.

Maltīte terasē Gulbenes novadā

● Vecgulbenes muiža

● Kantes krogs

● Picērija-kafejnīca Rodi

● Kafejnīca “Pienenīte”

● kafejnīca “Fiesta”

● Atpūtas komplekss “Lācītes”

● Kafejnīca “Pa ceļam”

● Bistro “Ozoli”

● Kafejnīca “Viga I”

● Tējnīca “laiks”

● Atpūtas komplekss “Vonadziņi”

● Atpūtas komplekss “Sonāte”

● Bistro, Kalpaka ielā 27a