Arī Gulbenē plāno veidot vakcinācijas punktu, pašvaldība gatava piedāvāt telpas

Vakcinācijas projekta birojs plāno izveidot Latvijā vismaz astoņus mazākus vakcinācijas punktus. Šāds punkts, pēc pašreizējiem Veselības ministrijas plāniem, atrastos arī Gulbenē. Gulbenes novada pašvaldība ir gatava nākt pretī ar telpām, bet Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs uzsver: “Nav jau vakcīnu!”

“Dzirkstele” sazinājās ar Vakcinācijas projekta biroja komunikācijas konsultanti Agnesi Strazdu, kura skaidro, ka šobrīd sarunu ceļā ir vienošanās par lieliem vakcinācijas centriem deviņās pilsētās ārpus Rīgas. Ir bijušas sarunas un vienošanās par konkrētām vietām. “Turpinās sarunas par astoņām pilsētām ārpus Rīgas kā mazāka mēroga centriem. Tieši šonedēļ strādājam ar mazākām pašvaldībām, un drīzumā būs skaidrība arī par mazajiem centriem,” uzsver A.Strazda un piebilst, ka tieši šobrīd tiek izstrādāta arī tehniskā specifikācija centriem.



Ir zināms, ka pašvaldības/apsaimniekotāja atbildībā būs tie jautājumi, kas saistīti ar telpu apsaimniekošanu – iekārtojumu un apkopšanu, savukārt vakcinācijas pakalpojuma sniedzēji nodrošinās visu vakcinācijas procesam nepieciešamo – iedzīvotāju reģistrāciju, vakcīnu pieprasīšanu un uzglabāšanu. “Tieši šobrīd norisinās iepirkums vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, jo pretendenti tiek atlasīti trīs pakalpojumiem: izbraukuma vakcinācijai mājās, izbraukuma vakcinācijai citās telpās un vakcinācijai liela mēroga vakcinācijas centros,” stāsta A.Strazda un sola precīzāku informāciju vēlāk.

Pagaidām vēl nav konkrētas skaidrības, kur un kā darbosies šis vakcinācijas punkts Gulbenē. 18.martā notika tiešsaistes seminārs ar Vakcinācijas projekta biroju. Tiešsaistei bija pieslēdzies arī J.Antaņevičs. “Šī sanāksme bija vairāk informatīva rakstura. Vairāk tika runāts par tiem novadiem, kuros ir vairāk nekā 30 000 iedzīvotāju, par lieliem vakcinācijas punktiem,” saka J.Antaņevičs.

Viņš stāsta, ka pašvaldība ir gatava iet pretī, bet vēl ir daudz neskaidrību. J.Antaņevičs arī pagaidām neatklāj, kur varētu būt šīs telpas. “Ja būs vakcīnu “uzlidojums”, esam gatavi dalīties ar telpām. Viss notiek pēc “augšas” noteikumiem, pēc viņu izveidotām vadlīnijām, bet vajag vakcinācijas procesu vadīt nevis no “augšas”, bet tiem, kam tas labāk pārredzams. Atveram šeit vakcinācijas punktu, bet vai, piemēram, konkrētā dienā atbrauks cilvēks no Rankas uz masveida vakcināciju Gulbenē?” retoriski vaicā J.Antaņevičs, kurš pauž neapmierinātību ar to, kā Latvijā tiek organizēts vakcinācijas process.



Arī Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis apliecina, ka pašvaldība ir gatava nākt pretī un piedāvāt telpas.

“Sagaidām vakcīnas un darām! Mēs esam atvērti. Uzskatu, ka Gulbenes novadā ļoti labi tika organizēta pūļa testēšana, kad ikviens brīvprātīgi varēja nodot siekalu testu. Pietika ar nedēļu, lai daudz ko atklātu. Atklājās, ka slimo mājsaimniecībās un arī iestādēs,” stāsta J.Antaņevičs.