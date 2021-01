Vietējie mediķi turpina vakcinēties. Vakar, 11.janvārī, tika saņemta kārtējā Covid-19 vakcīnu partija SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvos.

Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura apvienībā koordinē arī vakcinācijas procesu, “Dzirkstelei” stāsta, ka ar 7.janvārī saņemto vakcīnu daudzumu bija plānots vakcinēt 60 darbiniekus, un tas arī ir izdarīts. “Process noritējis veiksmīgi, nevienam nav nekādu blakusparādību,” saka S.Drubiņa.

Tagad vakcinē arī Gulbenē

S.Drubiņa “Dzirkstelei” stāsta, ka šonedēļ uzsāk vakcinēt arī to ģimenes ārstu prakšu darbiniekus, kuri pieteicās pirmie.

“Vakardien sākām saņemt pieteikumus uz vakcināciju nākamnedēļ no apkārtnes ģimenes ārstu praksēm, zobārstu praksēm, principā no jebkurām ārstniecības personām. Vakcinācija notiek ne tikai Balvos, bet tagad arī Gulbenē. Šonedēļ pagaidu režīmā tā notiek ģimenes ārstes Lindas Ūdres prakses vietā Gulbenē, bet no nākamās nedēļas - Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā Gulbenē. Šīs otrās vakcīnu partijas apjoms ir mazāks. Gulbenē visus vakcinēsim vienā dienā. Tie pārsvarā ir darbinieki, kuriem grūtības tikt uz Balviem, līdz ar to saviem darbiniekiem noorganizējām iespēju vakcīnu saņemt Gulbenē. Savukārt Balvos divas dienas vakcinēsim darbiniekus. Šīs vakcīnu partijas apjoms ir salīdzinoši mazāks - kopumā paredzēts apmēram 40 cilvēkiem. Tas tāpēc, ka bija nesaprašanās un minstināšanās saistībā ar veselības ministres maiņu. Sākumā bija runa par ģimenes ārstu vakcināciju, tad pēc ministres maiņas nāca paziņojums, ka var vakcinēt visas ārstniecības personas. Bija neskaidrība, ko mēs drīkstam un ko nedrīkstam vakcinēt. Savukārt šonedēļ arī ir liela aktivitāte no apkārtnes ģimenes ārstiem, zobārstiem, ginekologu, acu ārstu praksēm. Piesakās, piemēram, no Smiltenes, jo viņiem citur nav tuvumā iespējas vakcinēties. Cilvēki, kuri grib vakcinēties un vēlas to izdarīt pēc iespējas ātrāk, meklē iespējas, kur to jau var izdarīt. Mums nav tāda noteikuma, ka drīkstam vakcinēt tikai savējos. Varam vakcinēt jebkuras ārstniecības personas, lai viss notiek raitāk un ātrāk,” skaidro S.Drubiņa.

Gulbenes ģimenes ārste Marita Luika pirmo vakcīnas devu pret Covid-19 saņēma brīvdienās Rīgā. Viņa “Dzirkstelei” atzīst, ka jūtas labi un nebija šaubu, ka ir jāvakcinējas. “Pirms tam nebija nekādas informācijas, kā notiks vakcinācija ģimenes ārstiem. Es negaidīju, kad kāds pasauks vakcinēties te. Nebija arī zināms, kad būs iespēja vakcinēties te uz vietas. Tagad tas ir atrisinājies un ģimenes ārsti var pieteikties, lai vakcīnu saņemtu Gulbenē un Balvos. Es negaidīju, tāpēc devos uz Rīgu. Tagad otra vakcīnas deva būs pēc 21 dienas, un man tas ir 31.janvārī,” saka M.Luika.

Ambulatorie pakalpojumi - pieejami

S.Drubiņa stāsta, ka Gulbenes slimnīcā joprojām pieejami visi ambulatorie pakalpojumi - nekas nav atcelts vai samazināts. Izņēmums ir mikroķirurģe Nonna Tomiševa. “Pie viņas pieņemšanas nenotiek, jo operācijas nenotiek. Mums ir slēgts dienas stacionārs. Bet rentgens, kardiogramma, sonogrāfijas - tas viss strādā ierastajā režīmā. Aprūpes nodaļa ir ciet, un dienas stacionārs ir slēgts. Pārējie visi ambulatorie pakalpojumi ir pieejami,” skaidro S.Drubiņa.

Viņa arī stāsta, ka šobrīd Balvu slimnīcas Covid-19 nodaļās pirmdien no rīta ārstējās 19 cilvēki. S.Drubiņa aicina būt apzinīgiem. “Tagad ir šāds gadījums slimnīcā - atbrauca cilvēks uz svētkiem ciemos no ārzemēm un aplipināja visu ģimeni. Iespējams, viņš pat nezināja, ka var inficēt. Tikai pēc izolācijas var doties ciemos pie vecākiem!” uzsver ārste.