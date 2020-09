Arī Gulbenes novadā kaisa trakumsērgas vakcīnu lapsām un jenotsuņiem

Arī Gulbenes novadā notiek meža dzīvnieku – lapsu un jenotsuņu - orālā vakcinācija pret trakumsērgu, “Dzirksteli” informē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Austrumvidzemes pārvaldes vadītāja Indra Tomiņa. Šāda vakcinācija notiek regulāri – divas reizes gadā.

Vakcinācijai tiek izmantota vakcīna “Lysvulpen”, kas satur novājināta trakumsērgas vīrusa celmu un ir iestrādāta zivju miltu, tauku un parafīna maisījuma iekšpusē. “Mums liekas, ka šī vakcīna smird, bet meža zvērus šis aromāts piesaista,” stāsta I.Tomiņa.

Vakcīnas ēsmas tiek kaisīta no gaisa ar zināmu intervālu, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas. Vakcīna izskatās kā brūngans kubiņš, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. Šajā kubiņā iekšā ir iestrādāta tāda kā kapsula, kurā atrodas trakumsērgas vakcīna. Šī vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr, to apēdot, dzīvnieka veselība nebūs apdraudēta. “Taču, ja suns vai kaķis ir apēdis šo meža zvēriem domāto vakcīnu, nevar uzskatīt, ka mājdzīvnieks līdz ar to automātiski ir vakcinēts pret šo sērgu,” saka I.Tomiņa.

Ja cilvēks ziņkārības dēļ paņem rokās šādu mežā atrastu kubiņu un iztek vakcīna, ar steigu jāmazgā rokas. “Pats galvenais - jāraugās, lai netiek acīs. Ja tā noticis, jāvēršas pie ārsta,” saka I.Tomiņa un piebilst, ka vakcīna cilvēkam nav bīstama. Viņa aicina – ieraugot mežā šo vakcīnu, to neaiztikt.

Vakcīnas pret trakumsērgu piegādi un vakcīnas izmešanas iekārtas PVD 2020. līdz 2022. gadam par 990 000 eiro līgumcenu bez PVN nodrošina Čehijas firma “Bioveta, a.s.” - liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskota informācija. PVD izstrādāto trakumsērgas apkarošanas programmu ir apstiprinājusi un līdzfinansē Eiropas Komisija.

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) 2014.gada rudenī Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas.

Lai gan Latvijā pēdējo gadu laikā nav konstatēts neviens trakumsērgas gadījums, ņemot vērā trakumsērgas izplatību kaimiņvalstīs, PVD aicina regulāri veikt mājas dzīvnieku – suņu un kaķu - vakcināciju pret trakumsērgu, izmantojot veterinārārsta pakalpojumus. Kā arī ziņot veterinārārstam vai PVD par katru trakumsērgas aizdomu gadījumu.

Jāatgādina, ka trakumsērga ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku veselību un dzīvību apdraudoša infekcijas slimība. Pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem Latvijā ir konstatēts 2010.gadā, bet mājas (istabas) dzīvniekiem – 2012.gadā.