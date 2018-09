Arī Gulbenes novadā stādīs Laimes kokus

Sestdien, 15.septembrī, kad notiek Pasaules Lielā talka, Latvijā atkritumu vākšana nenotiks, bet Lielās talkas organizatori mudina atbalstīt ideju par Laimes koka stādīšanu, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju, ģimeni, pašvaldību vai uzņēmumu sēt, dēstīt, stādīt savu Laimes koku.

Tā būs īpaša dāvana Latvijai tās simtgadē, kas simbolizē Latvijas nākotni, nododot savas labās domas un vēlējumus nākamajām paaudzēm, kas piedzīvos Latvijas divsimtgadi.

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka šajā dienā pašvaldības administrācija stādīs Laimes koku Eiropas dārzā Gulbenē, kā arī atjaunos informatīvās plāksnītes pie kokiem. Savukārt iedzīvotājus sestdien pulksten 11.00 aicina piedalīties koku stādīšanā slēpošanas trasē Dzirnavu ielā.

Beļavas pagasta pārvalde turpinās Beļavas ciemata Avotu ielas teritorijas apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus.

Daukstu pagastā Staros, Krapā un Daukstēs tiks stādīts Laimes koks - pīlādzis, kas jau kopš seniem laikiem latviešiem ir ļoti svēts koks. To dēvē par mājas saimnieku sargātāju, jo pīlādzis atbrīvo cilvēku no sliktas enerģijas. Šīs spējas esot īpaši spēcīgas pīlādža ziedēšanas un ogu laikā.

Jaungulbenes ciemā pie dzelzceļa pārbrauktuves (pie stenda “Jaungulbene”) tiks labiekārtota teritorija ar apstādījumiem, veidojot estētisku vidi.

Lejasciema pagastā tiks stādīti koki topošajā Sajūtu parkā, kurā jau ir iestādīti 49 stādi.

Litenes pagasta pārvalde aicina piedalīties ozola stādīšanā Litenes centra dīķa bērzu birztalā.

Lizuma pagastā tiks atjaunoti apstādījumi Lizuma ciema Pils parkā.

Rankas pagasta pārvalde organizēs parka koku stādīšanu pie pagasta pārvaldes.

Stāmerienas pagastā tiks stādīta egle pie pagasta pārvaldes ēkas, kas turpmāk varētu priecēt ziemas saulgriežos.

Tirzas pagastā iedzīvotāji aicināti atjaunot esošo ābeļu audzi gar autoceļu Tirzas ciema teritorijā.

Plašāku informāciju par aktivitātēm šajā dienā var saņemt, sazinoties ar pilsētas vai pagasta pārvaldi. Lielās talkas organizatori ir izstrādājuši īpašu karti (http://talkas.lv/laimes-koki/), kurā var atzīmēt vietu, kur koks ir iestādīts, kā arī aicina pievienot fotogrāfijas no šī īpašā notikuma.

15.septembrī talku organizētāju apvienība „Let’s Do It! World” aicina cilvēkus visapkārt zemeslodei piedalīties Pasaules Lielajā talkā. Talkošana sāksies Jaun­zēlandē pulksten 10.00 no rīta pēc vietējā laika un sekos Saulei visas dienas garumā, pārklājot visas 24 laika joslas un noslēdzoties Havaju salās. Kopumā tiks aptvertas 134 valstis.