Asinis Gulbenē ziedo 92 cilvēki

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Gulbenes komitejas izpilddirektore Biruta Kozlovska “Dzirkstelei” stāsta, ka atsaucība patiešām bija ļoti liela. “Pat necerēju, ka atnāks tik daudz cilvēku! Dažus “izbrāķēja”, bet tā ir bijis katru reizi,” viņa saka.

B.Kozlovska stāsta, ka pirmo reizi asinis nodot ieradās septiņi cilvēki, savukārt donors ar vislielāko stāžu - kāda sieviete, kura asinis ziedoja 85.reizi. “Šoreiz ieradās diezgan daudz zemessargu, arī pašvaldības policijas darbinieki, prokuratūras un tiesas darbinieki,” saka B.Kozlovska.

Gulbeniete Vineta Ļvova asinis ziedo jau 26.reizi, jo ir svarīgi palīdzēt citiem. Kolēģi bijuši tie, kas pirmajā reizē viņu aicinājuši to darīt. “Asinis ziedoju regulāri – četras reizes gadā,” saka Vineta.

Arī gulbeniete Dzintra Ločmele ir ilggadēja donore. Šī bija 16.reize, kad viņa ziedoja asinis. “Tā ir apziņa, ka es daru labu darbu. Arī šajā laikā, ievērojot drošību, nav problēmu atnākt un ziedot asinis,” saka Dzintra. Viņu neviens nav mudinājis kļūt par donoru, pie šīs apziņas nonākusi pati, saprotot, ka tas vienkārši ir jādara. Gadā laikā viņa cenšas asinis ziedot divas vai trīs reizes. Šoreiz viņa tika arī pie donora privilēģiju kartes, ko saņem tie donori, kuri 365 dienu laikā nodevuši asinis vismaz trīs reizes.

Savukārt gulbenietis Raivo Ilgvars Dailide asinis nodeva pirmoreiz. To darīt viņu pamudinājuši kolēģi. “Visu laiku sanāca tā, ka nebija pietiekami informācijas, kad var nodot asinis. Nav jau problēmu nodot asinis, bet parasti nezināju, kad un kurā laikā to var darīt. Pēc asins nodošanas pašsajūta man ir laba, esmu gatavs arī turpmāk ziedot asinis. Svarīgi ir palīdzēt citiem, jo īpaši šajā laikā,” uzsver jaunais donors.

Nākamā donoru diena Gulbenē būs pavasarī.







Var ziedot asinis, ja:

◆ esi 18 līdz 65 gadus vecs,

◆ sver ne mazāk par 50 kilogramiem,

◆ dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu,

◆ esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi,

◆ esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis,

◆ pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidruma,

◆ neesi nodevis asinis vismaz 9 nedēļas un 12 mēnešu periodā to jau neesi darījis 4 reizes (attiecas uz sievietēm) vai 6 reizes (attiecas uz vīriešiem, pie tam pēc 6.reizes vīriešiem jāievēro trīs mēnešu pārtraukums).