Atbild deputātu kandidāti. Kā bērniem novadā nodrošināsiet vienādas iespējas augt, attīstīties, iegūt izglītību?

"Dzirkstele" jautā, deputātu kandidāti atbild

Kā bērniem novadā nodrošināsiet vienādas iespējas augt, attīstīties, iegūt izglītību? Konkrēti kādi ir jūsu rīcības plāni?

Atbild Jaunās konservatīvās partijas deputātu kandidātu saraksta līdere Guna Švika:

– Bērniem visā novada teritorijā jānodrošina iespējas iegūt kvalitatīvu vispārējo izglītību, pilnveidot sevi pārdomātās interešu izglītības nodarbībās un profesionālajā ievirzē. Lai to izdarītu, nepieciešams sistemātisks finansiāls ieguldījums. Visās izglītības iestādēs nepieciešams nodrošināt atbalsta personālu un pilnveidot materiāli tehnisko bāzi. Sistemātiski strādāsim pie jauno pedagogu piesaistes. Risināsim transporta jautājumu nokļūšanai no attālākajām novada vietām gan uz vispārējās izglītības iestādēm, gan mūzikas, mākslas un sporta skolām. Atbalstīsim profesionālās ievirzes skolu lauku klašu pamatotu darbību. Saglabāsim un pilnveidosim neformālās izglītības iegūšanas iespējas gan esošajos jauniešu centros, gan teritorijās, kurās nav izglītības iestāžu.





Atbild partijas “Latvijas Attīstībai” deputātu kandidātu saraksta līderis Normunds Mazūrs:

– Par to jau tiek domāts, darīts, un viss tikai attīstās. Skolu tīkla reorganizācija prasīja, lai pašvaldībā būtu nodrošinātas vienādas iespējas visiem bērniem. Vienlaikus šāds process noritēja visā Latvijā, tā ka mēs nebūt nebijām pirmie.

Galvenais uzdevums ir, lai no pašvaldības puses neviens bērns nebūtu apdalīts, lai katrs saņemtu to pašu, ko visi citi. Pandēmijas laikā skolēniem mācības notiek attālināti. Pašvaldība darījusi daudz, lai bērni būtu nodrošināti ar vajadzīgo attālinātam mācību procesam, lai bērni būtu paēduši. Smags laiks. Pandēmijas periods ir ļoti nelabvēlīgs.

Ārpus pandēmijas, kad dzīve rit pierastajā ritmā, protams, ir atšķirība, cikos no rīta mostas lauku un cikos pilsētas bērni, lai dotos uz skolu. Mājās lauku bērns varbūt tiek atvests tikai pēc pulksten 17.00. Labi, ja pirms nokļūšanas mājās viņš ir apmeklējis arī nodarbības kādā interešu pulciņā vai profesionālās ievirzes skolā. Un paldies Dievam, ka tā!





Atbild Latvijas Reģionu Apvienības deputātu kandidātu saraksta līderis Andis Caunītis:

– Pašvaldībā ir pietiekami daudz pirmsskolas izglītības iestāžu, kas spēj uzņemt mazākos bērnus.

Viens no galvenajiem uzdevumiem ir sakārtot iespēju bērniem iegūt konkurētspējīgu izglītību novada skolās. Mēs jau programmā iekļāvām uzdevumu atbalstīt novada izglītības attīstības plānu 2021.-2025.gadam: profesionālās ievirzes izglītības īstenošanas piedāvājuma un struktūras pilnveidošana pašvaldībā; vienotas sistēmas izveide bērnu un jauniešu talantu attīstīšanai; mērķtiecīgi attīstīt bērnu un jauniešu talantus profesionālās ievirzes izglītībā; vienota, sistēmiska un kompleksa atbalsta ģimenei pašvaldībā pieejamību; labiekārtot izglītības iestāžu teritorijas un aprīkot rotaļlaukumus ar sertificētām rotaļu konstrukcijām; pilnveidot izglītojamo pārvadājumu sistēmu obligātajā izglītībā Gulbenes novada pašvaldībā; pievilcīgas pedagoga darba vides veidošana jauno speciālistu piesaistīšanai.





Atbild Nacionālās apvienības ““Visu Latvijai!” - ”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” deputātu kandidātu saraksta līdere Guna Pūcīte:

– Bērni taču aug paši! Un ātri! Taču ceļiem, pa kuriem mēs palīdzam mazajiem cilvēkbērniem pilnveidot sevi, attīstīt savas prasmes, mācīties dzīves vērtības, jābūt labi nobruģētiem. Visvairāk tur ir jābūt mīlestībai un pacietībai, caur kurām katrā bērniņā ir iespēja nokļūt zināšanām. Uzskatu, ka pamatam ir jābūt fundamentāli gruntīgam, tādēļ liels akcents ir jāliek uz izglītības kvalitāti pirmsskolā un sākumskolā. Šīm divām mācību iestādēm ir jāatrodas tuvu mājām un jāpiedāvā plašas interešu izglītības iespējas – māksla, sports, arī tehnoloģijas. Esam plānojuši nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem pirmsskolas audzēkņiem. Tāpat ir jācīnās par katru jauno pedagogu, kas ir ar mieru nākt un strādāt Gulbenes novadā, tādēļ vēlamies sniegt vienreizēju atbalstu 800 eiro apmērā ikvienam jaunajam skolmeistaram.





Atbild Zaļo un Zemnieku savienības deputātu kandidātu saraksta līderis Normunds Audzišs:

– Iepriekšējos gados esam sakārtojuši skolu tīklu. Tagad galvenais uzdevums ir šīs skolas stiprināt - gan materiāltehniski, gan ārējās un iekšējās vides sakārtošanā, gan skolotāju motivācijas un izaugsmes iespēju nodrošināšanā. Svarīgi, lai katra skola un skolotājs, kas tajā strādā, būtu ieinteresēts. Gulbenes novada vidusskola ir un būs viena no valsts vadošajām un labākajām skolām. Svarīgi mums noturēt un sniegt atbalstu tām skolām, kas atrodas attālāk no pilsētas. Plānojam veikt nozīmīgas investīcijas Rankas pamatskolas ēkas iekšpuses renovācijai, lai tās atbilstu mūsdienīgam dizainam, funkcionalitātei. Tas arī radīs labu vidi Ogres tehnikuma struktūrvienības audzēkņiem. Renovējot kopmītnes un modernizējot vidi, būs iespējams rīkot nometnes vasarā. Pilnveidosim profesionālās ievirzes izglītību iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību tuvāk skolēniem. Protams, labs ceļš un laikus nodrošināts transports dod iespēju saņemt iztrūkstošos pakalpojumus pilsētā.





Atbild partijas “Jaunā Vienotība” deputātu kandidātu saraksta līderis Intars Liepiņš:

– Būsim godīgi – mums atšķiras lauku bērni no pilsētas bērniem. Kur vaina? Pirmkārt, uzskatu – visa noteicēji ir pedagogi. Pie tā ir jāpiestrādā. Ja nonāksim līdz tam, ka uz skolotāja vietu arī lauku skolā būs konkurence, būs iespēja izvēlēties visspēcīgākos kadrus, nevis tos, kuri ir pieejami.

Redzam, ka novadā dzimstība visu laiku samazinās. Pašvaldībai jādomā, kā veidot labvēlīgu vidi gados jauno cilvēku palikšanai novadā, piesaistei. Tās ir gan darbavietas, gan dzīvojamais fonds. Pilsētā pašvaldībai brīvu dzīvokļu faktiski nav, laukos - ir, bet tādā stāvoklī un tādās vietās, kur cilvēki nevēlas dzīvot, ja vēl turklāt regulāri ir jālauž mašīna, uz darbu braucot pa drausmīgu ceļu. Tās taču ir izmaksas, pēc tam remontējot automašīnu!

Svarīgas ir arī iespējas novadā bērniem un jauniešiem pavadīt brīvo laiku. Runājot par jaunākā vecuma bērniem, mums jāgādā, lai visa novada teritorijā būtu rotaļlaukumi.