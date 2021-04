"Dzirkstele" jautā, deputātu kandidāti atbild



Kā panāksiet to, lai iedzīvotājiem visā novadā būtu vienādas iespējas? Kā attīstīsiet, piemēram, tādu ciemu kā Letes?







Atbild Jaunās konservatīvās partijas deputātu kandidātu saraksta līdere Guna Švika:

– Novadā ir nelielas apdzīvotas vietas, kuras nebūs attīstības centri, bet tāpat ir ar savu pievilcību un individualitāti. Tas jāsaglabā. Lauku teritorijās ir svarīgi, lai uzņēmējdarbība, arī zemnieku saimniecības, attīstītos un strādātu. Iedzīvotājiem jābūt iespējai veidot dažādus individuālās ražošanas veidus. Ja ir atbilstoša ideja un interese uzsākt biznesu lauku teritorijā, tas ir atbalstāmi. Šobrīd vairāk ir iespējas strādāt attālināti, daudzas ģimenes izvēlas dzīvi lauku ciematos vai viensētās. Uzskatām, ka pašvaldības un arī valsts pienākums ir nodrošināt ceļu infrastruktūru, atbilstošu komunālo pakalpojumu un interneta pieejamību. Nepieciešams organizēt regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem, uzklausīt un saprast viņu vajadzības, problēmas. Iespēju robežās sniegt atbalstu un palīdzību.





Atbild partijas “Latvijas Attīstībai” deputātu kandidātu saraksta līderis Normunds Mazūrs:

– No novada centra tālās apdzīvotās vietās, kādas ir Letes, nekad dzīve nebūs tāda pati kā Gulbenē. Arī ne kā Stāķos, kas tuvu Gulbenei, un ne kā Rankā, kas tuvu Jaunpiebalgai. Letēs cilvēku ir tik, cik ir. Pašvaldība šīs vietas attīstīšanā neko vairāk neizdarīs. Attīstību šajā vietā var veicināt vienīgi privātais uzņēmējs ar noteikumu, ja ir darbaspēks. Pašvaldības uzdevums ir Letēs noturēt ūdenssaimniecību attiecīgā līmenī, ceļus, bērnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ.

Tomēr svarīgi, lai būtu iespējams uz vietas saņemt nepieciešamākos pakalpojumus, veikt maksājumus, piekļūt internetam. Pakalpojumi jānodrošina pagasta pārvaldei vai bibliotēkai. Tomēr aptieka Letēs, kur ir tik maz iedzīvotāju, diezin vai varētu pastāvēt. Vienmēr būs jālūdz radiem, draugiem, kaimiņiem, lai vajadzīgo atved no Gulbenes.





Atbild Latvijas Reģionu Apvienības deputātu kandidātu saraksta līderis Andis Caunītis:

– Galvenais uzdevums ciematos un apdzīvotajās vietās, tajā skaitā arī Letēs, kur bija, bet vairs nav ražošanas, iedzīvotāji ir jānodrošina ar iespēju saņemt komunālos pakalpojumus daudzdzīvokļu mājām. Jaunu ražošanas veidu vai kažokzvēru audzēšanas atjaunošanu pašvaldība nespēs nodrošināt. Šis ir spilgts piemērs tam, cik neapdomīgi ir mākslīgi veidot koncentrētu dzīvojamā fonda bāzi, piesaistītu vienam ražošanas objektam, vienai darbības sfērai (Liepājas kara osta, Kuprava, Letes, pamestais dzīvojamais fonds pie padomju laika būvētajām fermām utt.). Novada pašvaldībai jāiesaistās pašvaldības ceļu infrastruktūras sakārtošanā, kā arī regulāri, iesaistoties sarunās, jāatgādina Satiksmes ministrijai par jau 2009.gadā dotajiem solījumiem sakārtot ceļus (uzklājot melno segumu) no katra pagasta centra uz novada centru.







Atbild Nacionālās apvienības ““Visu Latvijai!” - ”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” deputātu kandidātu saraksta līdere Guna Pūcīte:

– Mēs katrs, izvēloties savu dzīves telpu – pilsētā vai laukos, svaru kausos liekam vērtības, kādēļ vēlamies dzīvot vienā vai otrā vidē. Reiz jau teicu, ka vienādi apstākļi pilsētā un laukos nebūs nekad. Līdzīgi ir ar šīm “vienādajām iespējām”. Diemžēl vienādi visiem nebūs nekad! Mēs jau redzam, kurp mūs ved “kultūras vienādošana” novadā. Svarīgi, lai katra vieta tiktu attīstīta harmoniski un šīs vietas cilvēku vajadzības tiktu sadzirdētas. Pieļauju, ka Druvienā nealkst pēc jauna lielveikala, bet druvēniešiem viņu vērtības – skola, kultūras nams, Silmači - ir ļoti nozīmīgas. Būtiski svarīgas pozīcijas jebkurā vietā ir ceļš, sakari, sporta un kultūras dzīve. Letes… Pēc jautājuma saņemšanas biju aizbrauksi un ielikusi arī mazu reportāžu “Facebook”. Atbilde nebūs iedvesmojoša: nodrošināsim ikdienas pamatvajadzības, bet šobrīd potenciālu nopietnai vietas attīstībai nesaredzu.





Atbild Zaļo un Zemnieku savienības deputātu kandidātu saraksta līderis Normunds Audzišs:

– Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, cilvēks ir brīvs un pats izvēlas savu dzīves vidi, izglītību, darbu, hobijus un veido savu harmonisku, laimīgu dzīves piepildījumu. Diemžēl vienādas iespējas nevar nodrošināt neviens, tās vienmēr būs atšķirīgas, jo tās ir cilvēka izvēlē. Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt visa veida pakalpojumu un funkciju izpildi augstā līmenī, izejot no pieejamā budžeta, prioritātēm, attīstības redzējuma, efektīvas, ekonomiskas saimniekošanas. Es vienmēr esmu par uzņēmējdarbības attīstību, atbalstot esošos un palīdzot veidoties jaunajiem uzņēmējiem, kā arī veicinot investoru ienākšanu, radot jaunas darba vietas. Būs darbs, būs dzīve. Pakalpojumam jāattīstās tur, kur ir lielākais pieprasījums, un pārējiem ir jābūt ērtai iespējai tur nokļūt. Svarīgākais ir sakārtoti ceļi. Letēs dzīvo ļoti labi cilvēki, tā ir viņu dzīves vide. Atjaunosim Bērzu ielu un rūpēsimies, lai ceļš uz novada centru būtu kvalitatīvi uzturēts.





Atbild partijas “Jaunā Vienotība” deputātu kandidātu saraksta līderis Intars Liepiņš:

– Lai Letes un citas nomaļas vietas novadā nebūtu nogrieztas no pagastu centriem, no novada centra – Gulbenes, ir pienācīgā stāvoklī jāsakārto autoceļi. Šobrīd daudzi no tiem ir kritiskā stāvoklī. Pat Satiksmes ministrija atzīst – laukos valsts nozīmes ceļi daudzviet ir avārijas stāvoklī. Pēc definīcijas ceļš ir būve. Diendienā iedzīvotāji lieto avārijas stāvoklī esošu “būvi”, riskē, brauc, jo nav jau citas izejas. Gribas mest akmeni to valsts amatpersonu dārziņā, kuras Gulbenes novadu ir atstājušas pabērna lomā, jo kaimiņu novados ceļu stāvoklis nav tik ļoti dramatisks. Piemēram, Alūksnē ir plāni šajā ziņā. Risinājumu Gulbenes novadam es redzu tādu, ka pašvaldības vadībai ir jābūt tādai, kura Rīgas kungiem nedod mieru tik ilgi, kamēr ceļu jautājums atrisinās. Jābūt tā, ka pat miegā galvaspilsētas ierēdniecībai acu priekšā stāv gulbenieši ar savām prasībām. Ar maigu attieksmi no mūsu puses neko panākt nevarēs. Rīgā ierēdņiem ir ļoti izdevīgi, ka samierināmies un esam mazprasīgi.