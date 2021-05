Atbild deputātu kandidāti. Vai būtu lietderīgi novada centru pārcelt uz Lizumu?

"Dzirkstele" jautā, deputātu kandidāti atbild



Vai būtu lietderīgi novada centru pārcelt uz Lizumu, kur ir visattīstītākā uzņēmējdarbība, kuras infrastruktūras attīstīšanā pašvaldība arī iegulda apjomīgas investīcijas?







Atbild Jaunās konservatīvās partijas deputātu kandidātu saraksta līdere Guna Švika:

– Lizuma uzņēmēji nodrošina novada iedzīvotājiem vairāk nekā 800 darbavietu. Tas ir būtiski. Tādēļ ieguldījumi pagasta infrastruktūrā ir nepieciešami. Tie nepieciešami arī pilsētā un citos pagastos atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Lai arī Lizumā ir liela uzņēmējdarbības aktivitāte, tomēr novada centrs uz Lizumu nav jāpārceļ. Tas prasītu lielus finanšu līdzekļus, iedzīvotāju neizpratni, un arī nav skaidri redzami ieguvumi. Gulbenes novads ir ģeogrāfiski labā situācijā, jo novadā ir viena pilsēta, kas atrodas novada centrā. Vēsturiski izveidojies, ka ceļu infrastruktūra savieno visu novada teritoriju ar Gulbeni. Pilsētā ir izvietotas valsts un pašvaldību iestādes, kur var saņemt pakalpojumus. Jāpilnveido un jāturpina uzlabot pakalpojumu pieejamība un kvalitāte.



Atbild partijas “Latvijas Attīstībai” deputātu kandidātu saraksta līderis Normunds Mazūrs:

– Lizumā ir vairāki spēcīgi Latvijas vārdu pasaulē nesoši uzņēmumi. Tomēr, saskaitot visus tur strādājošos, salīdzinājumam – Gulbenē tikpat daudz cilvēku ir nodarbināti uzņēmumos Brīvības ielā. Gulbenē ir visvairāk cilvēku darbspējas vecumā.

Lizums ir ļoti veiksmīgs, pateicoties uzņēmējiem, kuri tur darbojas un kuri tur dzīvo. No pašvaldības puses Lizumam nav iedots vairāk kā vien sakārtota iela, kas ved no kultūras nama uz leju, kur atrodas seši uzņēmumi. Tas izmaksāja 700 tūkstošus eiro, no kuriem pašvaldības ieguldījums – vien 15 procenti. Tagad ir jautājums, kā veiksies ar industriālā parka projektu Lizumā. Uzņēmēji paši bez pašvaldības šo ideju īstenot nevarēja. Ja mums izdosies, tad – cepuri nost! Un šis industriālais parks būs pašvaldības īpašums.



Atbild Latvijas Reģionu Apvienības deputātu kandidātu saraksta līderis Andis Caunītis:

– Noteikti nebūtu lietderīgi novada centru šobrīd veidot Lizumā, jo tas vienmēr bijis pilsētā. To jāattīsta, saglabājot tur maksimāli daudzas valsts institūcijas un iestādes, nepieļaujot scenāriju, kāds notika ar Valsts ieņēmuma dienesta nodaļas pārcelšanu uz Balviem un vēl dažiem sliktiem piemēriem. Gulbenes pilsēta ir jāveido un jāattīsta kā reģionālās nozīmes attīstības centrs pateicīgā ģeogrāfiskā izvietojuma stāvokļa dēļ, kas būtu jāizmanto kā priekšrocība, piedāvājot attīstīties arī lielākiem tirdzniecības centriem.

Lizumā dienaskārtībā ir aktuāls jautājums par PII (bērnudārza) attīstību. Ir jānodrošina atbilstošas telpas, lai vienuviet izvietotu mazākā vecuma bērnu grupiņas kopā ar piecgadniekiem un sešgadniekiem, tādējādi nodrošinot drošākus mācību apstākļus.



Atbild Nacionālās apvienības ““Visu Latvijai!” - ”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” deputātu kandidātu saraksta līdere Guna Pūcīte:

– Lai arī Lizums ir viens no novada vilcējspēkiem, domāju, ka nē. Gulbenes novads ar centru pilsētā šobrīd ir optimālākais un labākais variants. Arī jauno mājokļu būvniecība, manuprāt, jārealizē Gulbenes pilsētas teritorijā, taču satiksmei Gulbene – Lizums jābūt ātrai, ērtai un drošai. Lizumu saredzu kā otru, mazāk nozīmīgu tuvējās apkārtnes centru (kas patiesībā tāds jau ir) – ar attīstītu uzņēmējdarbību, daudzveidīgu tirdzniecības/pakalpojumu klāstu, kvalitatīvas izglītības iespējām, spēcīgu ģimenes ārsta praksi un aptieku, radošu un iniciatīvām bagātu kultūras dzīvi, bet pats galvenais – savu vietu un pagastu mīlošiem cilvēkiem. Taču “Dzirksteles” ideja man, protams, patīk!



Atbild Zaļo un Zemnieku savienības deputātu kandidātu saraksta līderis Normunds Audzišs:

– Lizumā ļoti strauji attīstās ražošana un uzņēmējdarbība, kas dod vietas daudziem strādājošajiem. Jāļauj un jāpalīdz attīstīties tām vietām, kurām ir dabīga vilkme konkrētajā segmentā. Ja Stāmerienā ir tendence un priekšnosacījumi attīstīties tūrisma nozarei, tad ieguldām un veidojam par tūrisma centru, protams, veicinot sadarbību ar pārējiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem visā novadā. Novada centram ir jābūt Gulbenē. Šeit ir jāveido pilnvērtīgs pakalpojumu grozs, sākot no jaunu māju būvniecības, dzīvojamā fonda uzlabošanas, daudzfunkcionālas sporta manēžas, aktīvās atpūtas, bērnu un jauniešu atrakciju parka izbūves, parku sakārtošanas, tirdzniecības centru izveidošanas, tirgus uzcelšanas. Tā, lai novadā dzīvojošajiem būtu vilkme braukt uz pilsētu pa labiem ceļiem.



Atbild partijas “Jaunā Vienotība” deputātu kandidātu saraksta līderis Intars Liepiņš:

– Gulbene ir novada centrs. Lizums ir vieta, kur pagasta centrā izvērsta ražojošu objektu attīstība. Jāpajautā lizumniešiem, kuri dzīvo šajā centrā, vai viņi paši par to vienmēr ir tik priecīgi un laimīgi. Ir taču sūdzējušies par trokšņiem, aromātiem un vēl.

Gulbenei savukārt ir jābūt ne tikai novada centram, bet arī reģionālās nozīmes centram. Tas nozīmē – mums ir jāvelk atpakaļ uz Gulbeni valsts iestādes, kuras no mums ir noņemtas. Gulbenes statuss reģionā to paredz, un visam ir jābūt tā, kā plānošanas dokumentos tas ir ierakstīts. Uz to ir jāuzstāj.