Atjauno Lizuma “Tautumeitu”

Augusta sākumā noslēdzās darbs pie Lizuma “Tautumeitas” atjaunošanas, kas ir viena no šī pagasta vērtībām. Lizuma kultūras nama vadītāja Elita Dūte, iesaistoties skulptūras atjaunošanas procesa darbos, pārliecinājusies, ka cilvēkiem ir interese par mākslas vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm, un tas esot apsveicami.

Savukārt tēlnieks Ivars Drulle, kurš veica “Tautumeitas” restaurācijas darbus, atzīst, ka tagad tai varēs braukt garām ar mierīgu sirdi un vairs nevajadzēs skatīties ar bažīgu aci. “Tagad zinu, ka tā stāvēs ilgi,” uzsver tēlnieks.

Veikti arī skulptūras apkārtnes labiekārtošanas darbi. Ainavu arhitekte Ieva Dimante palīdzēja ar padomu, kā labiekārtot skulptūras apkārtni.

“Dzirkstele” rakstīja, ka Lizuma “Tautumeita” ir unikāla arī ar to, ka tai ir divas galvas. Proti, kad skulptūra bija uzstādīta, tai pazudusi galva. Tā nav nokritusi, bet tikusi nozāģēta. Tad vietējam tēlniekam Vilim Zvaigznītim (veidojis Gosupes velnu – red.) palūdza, lai viņš pēc fotogrāfijas uztaisa skulptūrai galvu. Viņš pēc attēla uztaisīja tieši tādu pašu. Īstā galva pazuda, neviens nezināja, kur tā ir. Deviņdesmitajos gados Juris Pajats, kurš dzīvoja “Rubenēs”, mežmalā, kur sakrāmēti laukakmeņi, galvu atrada. “Rubenēs” savā laikā bija kāzu muzejs un galva bija nolikta pagalmā. Kad kāzu muzejs beidza pastāvēt, skulptūras galvu atveda uz skolas muzeju. Tagad tā atrodas muzeja telpās.

Tēlnieks I.Drulle, veicot skulptūras atjaunošanas darbus, pārliecinājies, ka “Tautumeitai” galva nav kalta nost. “Tai nav tādas savienojuma vietas, kur tā būtu atjaunota. Šī ir īstā galva. Es to pārbaudīju daudzas reizes. Te var redzēt, ka arī materiāls galvai un pārējam korpusam ir viens un tas pats, arī šuves nav. Jums no savas puses ir jānoskaidro mistika ar to galvu,” saka I.Drulle.

“Tautumeitas” atjaunošana ir pirmais projekts, kurā vienojas ļoti daudz cilvēku, lai saglabātu nākotnei mākslas vērtības. Apmēram vairāk nekā pustūkstotis cilvēku ieguldīja savu darbu un labās domas, lai šī ideja īstenotos. Katram ziedotājam ir sagatavota Pateicības karte, kuru iespēju robežās nogādās katram personīgi. Ja tas neizdosies, to varēs saņemt Lizuma kultūras namā no 1.septembra.