22.decembrī Gulbenes novada deputāti komitejas sēdē skatīs jautājumu par Druvienas sporta zāles pielāgošanu BMX sporta veida vajadzībām – liecina pašvaldības publiskotā informācija.



Ziņotājs būs Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers. Jautājums tiks skatīts deputāta Anatolija Savicka vadītajā izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. Tās sākums ir plānots pulksten 11.00. Ikviens interesents sēdes norisei var sekot interneta vietnē “Youtube.com” Gulbenes novada pašvaldības kanālā.

Novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis “Dzirkstelei” teica – 17.decembrī sporta komisijā (vada Aigars Cīrulis) pārrunāts šis jautājums un vienojušies, ka neatliks jautājumu uz janvāri, bet diskutēs jau decembrī. Arguments – tieši ziemā vajadzīgas šīs telpas BMX sporta veida treniņiem. “Doma ir par to jautājumu runāt. Svarīgi ir izdiskutēt un saprast,” sacīja A.Caunītis un piebilda – ja komitejā tiks panākts atbalsts, lēmums deputātiem būs jāpieņem novada domes sēdē.

Druvienas sportiste Irita Bačka “Dzirkstelei” teica, ka druvēnieši ir satraukti par gaidāmo komitejas sēdi un noteikti būs kāds no vietējās sabiedrības pārstāvjiem, kurš gribēs tiešsaistē piedalīties un paust viedokli. I.Bačka arī teica, ka šobrīd Druvienas sportisti no Sporta pārvaldes puses izjūt pretdarbību savām vēlmēm sportot. Bijusi runa, ka sporta hallei Druvienā ir jābūt pieejamai svētdienās, taču 19.decembrī 10 gribētāji sportot ir palikuši aiz slēgtām halles durvīm. Druvēnieši to uztvēruši kā pazemojumu.



“Svētdien zvanīju mūsu sporta darba organizatoram Valērijam Gabdulļinam un viņa sievai, deputātei Lāsmai Gabdulļinai. Neviens no viņiem necēla telefonu. Varbūt viņi bija aizņemti, jo tajā laikā juta līdzi savam dēlam Matīsam Gabdulļinam, kurš spēlēja volejbolu. Zinu, jo notika sacensību tiešraide. Bet mans bērns Druvienā, kurš arī grib sportot, tikmēr palika aiz sporta halles durvīm,” sacīja I.Bačka un piebilda – ir ievadītas sarunas, lai Druvienas sporta halles darba grafiks tiktu pārskatīts un halle būtu pieejama vietējiem cilvēkiem arī svētdienās.