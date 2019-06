Atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā turpinās nodrošināt "Pilsētvides serviss"

Maijā ir noslēdzies Gulbenes novada pašvaldības iepirkums par atkritumu

apsaimniekošanu Gulbenes novada teritorijā. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem nākamos septiņus gadus

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem turpinās

nodrošināt SIA “Pilsētvides serviss”, par to "Dzirksteli" informē pats uzņēmums.

No jauna noslēgts līgums ar pašvaldību ir balstīts uz citādākiem noteikumiem un paredz jaunu

pakalpojumu sniegšanas kārtību, tādēļ visiem klientiem būs obligāti jāpārslēdz līgumi ar SIA “Pilsētvides

serviss”, lai turpinātu saņemt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. Lai pārslēgtu līgumu,

klienti ir aicināti vērsties uz Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz e-pastu

gulbene@pilsetvide.lv vai zvanot pa tālruni 25749599 vai 64495050. Klientu apkalpošanas

speciālisti palīdzēs atrisināt visas ar līgumu un pakalpojumu saistītus jautājumus

arī klātienē Brīvības ielā 87C, Gulbenē.

“Kārtējā uzvara Gulbenes atkritumu apsaimniekošanas konkursā nozīmē to, ka mūsu līdzšinējais

darbs ir novērtēts, pašvaldībai ir izdevīgi un ērti sadarboties ar mums. Mēs esam pierādījuši sava

darba efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti visā Malienas reģionā, kuru apkalpojam jau vairākus

gadus. Ar prieku un arvien lielāku degsmi turpināsim darboties Gulbenes

novada teritorijā,” uzsver SIA “Pilsētvides serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors.

Atkritumu apsaimniekošanas tarifs Gulbenes iedzīvotājiem turpmāk būs 18,62 EUR/m3. Tarifa

pieaugums saistīts gan ar kopējo degvielas cenu kāpumu, gan ar to, ka jaunais iepirkums ar

Gulbenes novada pašvaldību paredz ievērojamu pakalpojumu apjoma pieaugumu. Jaunais

iepirkums uzliek atkritumu apsaimniekotājam prasību uzbūvēt eko laukumu Gulbenes teritorijā,

paplašināt un uzlabot atkritumu šķirošanas infrastruktūru, kā arī veikt papildus aktivitātes

iedzīvotāju izglītošanai vides saudzēšanas un atkritumu šķirošanas jautājumos.