Atlūgumu uzraksta Litenes atkritumu poligona vadītājs

15.novembrī notika SIA “AP Kaudzītes” dalībnieku sapulce, kurā pieņemts SIA “AP Kaudzītes” valdes locekļa Alda Amantova atlūgums.

“Dzirkstelei” neizdevās ar viņu sazināties un noskaidrot atlūguma iemeslus.

Nav derīga vakcinācijas sertifikāta

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis laikrakstam skaidroja – A.Amantovs nav varējis uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu. Reāli viņš nav bijis tiesīgs ieņemt savu amatu pēc 15.novembra. Pats to darījis zināmu uzņēmuma kapitāldaļu turētāja pārstāvjiem.

A.Amantovs, kuram šogad paliek 60 gadi, pamet vadošo amatu šajā uzņēmumā, kurā kopumā ir nostrādājis 13 gadus – liecina “Lursoft” dati. Ar Litenes atkritumu poligona apsaimniekotājfirmu viņš ir bijis saistīts kopš 2008.gada 27.marta, kad kļuva par šā uzņēmuma valdes locekli. No 2011.gada 6.maija A.Amantovs jau bija valdes priekšsēdētājs, bet ar 2013.gada 28.augustu – vienīgais uzņēmuma valdes loceklis un tādējādi arī faktiskais vadītājs.

Pagājušajā gadā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskotajiem datiem A.Amantova ieņēmumi veidoja nedaudz vairāk par 37 400 eiro pirms nodokļu nomaksas, tostarp atalgojums SIA “AP Kaudzītes” veidoja 21 109,99 eiro. Skaidrā naudā uz ienākumu deklarācijas iesniegšanas brīdi viņš bija uzkrājis 28 000 eiro, bet bankas kontos glabāja 19 589,40 eiro.

Pagaidu vadītājs – zinātņu doktors

SIA “AP Kaudzītes” dalībnieku sapulcē ir pieņemts lēmums par pagaidu valdes locekļa iecelšanu. Šis amats uzticēts vides inženierzinātņu doktoram Ģirtam Kuplajam.

SIA “AP Kaudzītes” dalībnieku sapulces lēmumā uzsvērts, ka pārmaiņas notiek, “lai sekmīgi virzītos uz Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021.-2028. uzstādīto mērķu sasniegšanu, iesaistītos Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādē, kas paredz strādāt pie atkritumu plūsmu noteikšanas, pārstrādes sekmēšanas, reģionā iekļauto poligonu atbildību noteikšanas”.

Saskaņā ar “Lursoft” datiem Ģ.Kuplais ir 45 gadus vecs, no 2008.gada 31.marta ir Cēsu novada SIA “ZAAO enerģija” valdes loceklis. Šīs firmas pamatkapitālā ir 1 000 000 eiro. Firma pieder Valmieras SIA “ZAAO” (tajā Ģ.Kuplais ir prokūrists un Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs), kurā savukārt dalībnieces ir 8 pašvaldības – Valmieras, Valkas, Smiltenes, Siguldas, Saulkrastu, Limbažu, Cēsu un Balvu. Pagājušajā gadā Ģ.Kuplā vadītās SIA “ZAAO enerģija” apgrozījums bija 197 195 eiro, strādāts tika ar 111 404 eiro zaudējumiem un uzņēmumā bija 5 darbinieki. Ģ.Kuplā ienākumi pagājušajā gadā bija 27 981,42 eiro pirms nodokļu nomaksas – liecina “Lursoft” dati.

SIA “AP Kaudzītes” dalībnieces ir četras pašvaldības: Balvu novada pašvaldībai pieder 26,6 % kapitāldaļu, Alūksnes un Gulbenes novada pašvaldībai – katrai pa 28,2 %, Madonas novada pašvaldībai – 16,9 %. SIA “AP Kaudzītes” pamatkapitālā ir 708 680 eiro. Uzņēmums ir reģistrēts kopš 2002.gada 7.jūnija. Pagājušajā gadā uzņēmuma apgrozījums bija 698 795 eiro. Tika strādāts ar 46 689 eiro peļņu. Uzņēmumā bija 18 darbinieki. SIA “AP Kaudzītes” ir aktuāla komercķīla saistībā ar “Luminor Bank” AS. No 2002.gada 7.jūnija līdz 2013.gada 20.martam uzņēmumam SIA “AP Kaudzītes” bija cits nosaukums – SIA “Alba 5”.

Poligons “Kaudzītes”, kuru Litenes pagastā apsaimnieko SIA “AP Kaudzītes”, tika nodots ekspluatācijā 2008.gada sākumā. Tas tapa pēc piecu pašvaldību – Gulbenes, Alūksnes, Balvu, Cesvaines un Lubānas – pasūtījuma. Sākotnēji bija paredzēts, ka krātuve poligonā tiks izmantota 20 gadus.

Fakti

● 28.oktobrī Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija paziņoja, ka atklātajā konkursā “Infiltrāta apjoma samazināšana atkritumu poligonā “Kaudzītes”” (Litenes poligonā) no trim pretendentiem ir izraudzīts SIA “Geo Consultants” piedāvājums ar piedāvāto 7,12 eiro līgumcenu bez PVN par vienu kubikmetru. Taču sūdzību par šādu lēmumu Iepirkumu uzraudzibas birojam ir iesniedzis cits pretendents – SIA “eSYS PRO”, kurš piedāvāja visdārgāko pakalpojuma cenu jeb 29,80 eiro par kubikmetru bez PVN. Pagaidām šaja sakarā lēmums vēl nav pieņemts.

● Litenes atkritumu poligonā visu laiku aktuāla ir sūce cauri noglabāto atkritumu slānim, tāpēc regulāri ir izsludināts atklātais konkurss, meklējot pakalpojuma nodrošinātāju šādas sūces samazināšanai. Poligonā turpina krāties infiltrāta (sūces rezultātā radies noslāņojums) apjoms, kas pārsniedz attīrīšanas iekārtas jaudu. Infiltrāts satur dažādas augstas koncentrācijas piesārņojošās vielas.