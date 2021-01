“Ātro” darbinieki Gulbenē arī slimo, būs pieejama vakcīna

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra vadītājs Voldemārs Kokorevičs “Dzirkstelei” stāsta, ka arī Gulbenes “ātrajos” ar Covid-19 vissaspringtākā situācija ir bijusi pirms Ziemassvētkiem, bet arī šādos apstākļos visas brigādes strādāja.

“Bija dienas, kad uz brigādi strādāja viens mediķis. Uz Sinoli mēs nesūtījām brigādi, kur tā paredzēta. Situācija mainās katru dienu, un katru dienu mums jāveic pārorganizācija, jāpielāgojas apstākļiem, jo nekur nav pazudušas arī citas saslimšanas. Protams, brīvdienās ir vairāk izsaukumu, bet nevar teikt, ka izsaukumu skaits būtu palielinājies,” saka V.Kokorevičs.

Viņš raksturo, ka “ātro” darbiniekiem pārsvarā ir viegla Covid-19 saslimstības gaita. “Visi darbinieki gan vēl nav ierindā, bet šobrīd situācija tieši Gulbenes pusē uzlabojas. Skrīninga veidā katru nedēļu veicam siekalu testus visā reģionā. Paši sevi pārbaudām un arī atrodam, un tādu bija lielākā daļa, kuriem nebija simptomu. To, ka ir inficējušies ar Covid-19, viņi uzzināja, kad veica Covid-19 siekalu testus,” stāsta V.Kokorevičs.

Viņš norāda, ka “ātro” mediķiem vakcinācija plānota janvārī. “Pirms jaunā gada vakcinējās aptuveni 50 darbinieki, un vakcinācija notiek slimnīcās vakcinācijas kabinetā. Gulbeniešiem ir piedāvājums braukt uz Rēzekni vai Valmieru. Vakcinācija ir brīvprātīga. Pirms tam mēs veicām aptauju un izveidojām sarakstu, kuri piekrīt. Visi, kas piekrituši, janvārī saņems vakcīnu. Ja skatāmies uz Vidzemes reģionu, tad piekritusi vakcinēties ir puse mediķu, bet tagad daudziem domas vēl mainās,” saka V.Kokorevičs.

Viņš min arī argumentus, kas attur mediķus vakcinēties. Pirmkārt, viņš vērš uzmanību uz to, kāda vispār kopumā ir nostāja pret vakcinēšanos. “Piemēram, pret gripu mūsu darbinieki vakcinējas ļoti maz,” saka V.Kokorevičs. Viņš min arī to, ka darbiniekiem ir bažas par kaut kādām blakusparādībām, jo Covid-19 vakcīna tiešām ir jauna. Treškārt, viena daļa gados jaunu cilvēku domā, ka ir vēl jauni, līdz ar to atsakās no vakcīnas.