Nosūtu “Dzirkstelei” informāciju, kā Gulbenes novada pašvaldībā izrēķinās ar sev nelabvēlīgiem darbiniekiem. Šī situācija ir zināma ļoti daudziem, bet neviens nevēlas vērsties pret Gulbenes novada pašvaldības deputātu Mārtiņu Bogdanu un priekšsēdētāju Normundu Audzišu, kurš bija informēts par šo sarunu un akceptēja to. Tā ir saruna starp M.Bogdanu un Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” vadītāju Ivetu Kovtuņenko.







Deputāta Mārtiņa Bogdana vizīte pie manis bija 2018.gada 29.novembrī pulksten 16.39. Lūk, viņa teiktais: “Administrācijas darbiniekiem viss ir piegriezies, pusotru mēnesi man zvana un sūdzas man par tevi (2 reizes).







No taviem darbiniekiem nav nevienas sūdzības (2 reizes).







Ja tev nav deputātu atbalsta, tu vari no šejienes aiziet.







Varbūt gribi uzrakstīt vienošanos? (3, 4 reizes, vienošanos man var piedāvāt tikai un vienīgi domes priekšsēdētājs).







Tu, saproti, jautājums ir darba kārtībā un tevis vairs nav, jo tev nav deputātu vairākuma.







Tu un tava iestāde ir zem lupas.







Zinu, ka tiek rakts pret tevi.







Es kaut ko augšā dzirdēju par budžetu, tagad sākšu vētīt.







Nobalsos (tiek nosaukti konkrēti 2 deputātu uzvārdi) pret tevi, ja vajadzēs, vēl nobalsos!







Es atnācu izrunāt, lai tev nav pārsteigums...







Man no administrācijas darbiniekiem priekšstats, ka rok pret tevi.







Pie visa vainīga tava subjektīvā attieksme!







Deputāti var atlaist tevi.







Tev vairs to balsu nav, ja nu (nosaukts konkrēts deputāta uzvārds) nobalsos par tevi.







Es atnācu sagatavot tevi, ka tāda vienošanās būs.







Tu zini, ka neaizstājamu cilvēku nav, vari iet prom, būs vietā, kas strādā...







Es pie budžeta varu atrast pirkumus un uzrakstīt iesniegumu, lai izvērtē tavu atbilstību amatam.







Tādu sacept pret tevi vai tāds darba kārtības jautājums būs, lai tevi neizbrīna.







Tev liek visādus šķēršļus!







Krāj pret tevi mīnusus vai nu pie vērtēšanas, vai uz domes sēdi, un balsis sanāks.







Tava autoritāte, kas ir piegriezusies administrācijai, tava jaukšanās viskautkur.”







Protams, deputāts pasniedza man, ka visu, ko viņš runāja, zina arī domes priekšsēdētājs N.Audzišs un viss ir saskaņots ar viņu, jo ir hierarhija. 29.novembrī pulksten 7.00 deputāts ir izstāstījis, ka viņam ir fabula, ko likt lvetai, tas ir, man, priekšā, un piedāvājis pateikt par vienošanos. Protams, sarunā tiek pieminēti arī citi deputāti un administrācijas darbinieki, bet ētisku apsvērumu dēļ neviena uzvārdu neminēšu. Par visu šo sarunas tekstu zina deputāti A.Caunītis, A.Savickis, G.Pūcīte, izpilddirektore G.Švika un citi.







Šī ir vienkārši klaja un nekrietna atriebība, psiholoģiskais terors no M.Bogdana puses sakarā ar to, ka es viņam labi zināmai personai palūdzu, lai viņa vai nu uzlabo savu darbu un strādā labi, bez kļūdām, paviršībām, vai no 1.janvāra tā vairāk strādāt nevēlos (varētu palūgt profesionālu dokumentu sagatavotāju, lai sniedz atzinumu, kā tiek veikti darba pienākumi pēc amata apraksta, par kuru tiek maksāta alga 843 eiro? Esmu mutiski aizrādījusi vismaz 3-4 reizes šogad). Es savukārt veicu administrācijas darbinieku aptauju par viņu sūdzībām pret mani. Izrādās, neviens administrācijas darbinieks nav sūdzējies M.Bogdanam (protams, ne tiem, ar ko ikdienā man nav nekādas saskarsmes). Tad ir jautājums tikai viens - kādēļ tik nekrietni deputāts var apmelot







administrācijas darbiniekus? Un cik ir šo administrācijas darbinieku, kuri pusotra mēneša laikā zvana un sūdzas tieši M.Bogdanam? Uz manu jautājumu, kuri vai kuras, arī viņam atbildes nebija. Deputāts uzsvēra, ka viņš strādā un ir ļoti aktīvs, jo, kad viņš kaut ko pastāsta kādam deputātam (tiek minēts konkrēts uzvārds) un pāris citiem deputātiem, viņi brīnās, kā viņš visu zina.





Jā, varbūt var strādāt arī tā. Es uzskatu, ka deputāti ir mūsu, iedzīvotāju, ievēlētas amatpersonas, kuri rūpējas par novada, iedzīvotāju attīstību un labklājību. Uzskatu, ka deputātiem jāstrādā cieši ar novada vadību, administrāciju, administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītajiem utt.







Jā, arī ir un tiek pieļautas kļūdas. Normāli ir tās atzīt (es to vienmēr daru), palīdzēt risināt. Vai tiešām visā pasaulē ir kāds cilvēks, kurš nekļūdās? Varbūt arī jāievēro nevainīguma prezumpcija un jāļauj atbildēt uz izvirzītajiem pārkāpumiem, jādod iespēja paskaidrot? Nevis stundas laikā cilvēks vienkārši “jānosit”, neminot nevienu konkrētu piemēru.







Būtu labi, ja deputāts M.Bogdans izdarītu Gulbenes novadā kaut simtdaļu no mana izdarītā septiņos gados. M.Bogdanam iesaku iepazīties ar Darba likuma 28.panta 2.daļu, 100.panta 5.daļu un mana Darba līguma 8.punkta 2.apakšpunktu, kā arī noskaidrot, ko nozīmē “bosings” vai mobings.







Kādēļ es rakstu par mūsu sarunu? Tādēļ, ka sarunā tika skarti vairāki deputāti, minot konkrētus uzvārdus no M.Bogdana puses, lai viņa naidkārā atriebība nepāriet lielos pazemojumos pie vērtēšanas, budžeta u.c. Jums visiem daru zināmu, ka pēc izveseļošanās vairs Gulbenē neatgriezīšos. M.Bogdanam un citiem nevajadzēs veltīt laiku, meklējot iemeslus, lai es uzrakstītu vienošanos. Vienošanās nebūs, jo nav jātērē pašvaldības līdzekļi. Es pati pēc izveseļošanās uzrakstīšu atlūgumu. Nekad neesmu turējusies ne pie viena "krēsla", un tā arī ir manu darbu panākumu atslēga - visu darīt no sirds, nedomājot par "krēslu"!







Pirmo reizi mūžā no visiem pārdzīvojumiem pēc M.Bogdana vizītes (29.11.2018.), mana pazemojuma 4.decembrī noģību un nokritu Gulbenes novada pašvaldības ēkas 2.stāvā ap pulksten deviņiem. Tika izsaukta ātrā palīdzība uz darbavietu. Veselu stundu mani ārstēja, uz vietas kabinetā liekot sistēmu... Vai tas ir normāli? Cilvēkam pats dārgākais ir veselība, ko ne par kādu naudu nevar nopirkt.

Lai precizētu M.Bogdana neskaitāmas reizes piesaukto lielo zvanīšanu un žēlošanos no administrācijas puses par mani, 5.decembrī aptaujāju kolēģus, ar ko ir bijusi dažāda







saskarsme darba gaitās, vai viņi ir zvanījuši un par mani sūdzējušies M.Bogdanam: J.lgaviņu, G.Kalmani, D.Muktupāvelu, V.Karuzinu, G,Krūmiņu, G.Šviku, A.Caunīti, L.Gāgani, E.Silaunieci, V.Kravali, K.Daukstu, Ģ.Vildi, D.Lūkinu, M.Ubagu, G.Āboliņu, A.Rauzu, V.Apinīti, J.Barinski, L.Reinsoni, D.Krēsliņu, L.Sprudzāni, M.Lazdiņu, LGagaini, L.Afanasjevu, A.Šķēlu, I.Lukšu. Viņi teica, ka nav M.Bogdanam zvanījuši un par mani žēlojušies. Tad nu varbūt deputātiem M.Bogdans nosauks to administrācijas darbinieku vārdus, kuri pusotra mēneša laikā nemitīgi ir zvanījuši un žēlojušies, jo deputātam tomēr par saviem vārdiem ir jāatbild. Vai deputāts var apmelot administrācijas darbiniekus un sarunā pārliecināti tos piesaukt? Vai viens deputāts var nosaukt citus deputātus, kuri balsos pret mani ar milzīgu pārliecību?







Paldies domes priekšsēdētāja vietniekam A.Caunītim un īpaši izpilddirektorei G.Švikai, L.Reinsonei un A.Kļaviņai, manām darbiniecēm M.Vikai un Dž.Apsītei par morālo atbalstu un palīdzību man pēdējo darba dienu laikā! Tas bija ļoti, ļoti nepieciešams!







Godīgi visiem varu pateikt, ka esmu visu pēc vislabākās sirdsapziņas darījusi Gulbenes novada labā. Jau kopš 2012.gada deklarēju dzīvesvietu Gulbenes novadā (paldies A.Caunītim, kurš mani piedeklarēja savā mājā), lai par mani maksātie nodokļi paliktu Gulbenes novadā. Esmu saņēmusi par savu darbu n-tās Pateicības no Gulbenes novada pašvaldības un par darbu 2017.gadā Gulbenes novada tūrisma aģentūra tika atzīta par labāko Latvijā un es saņēmu galveno balvu tūrisma nominācijā “Labākais informācijas centra vadītājs Latvijā”. Man šo septiņu gadu laikā nav bijis neviena aizrādījuma par darbu un tā kvalitāti.







Šogad pirmo reizi septiņu gadu laikā aģentūrai ir budžeta pārtēriņš. Milzīgs paldies finanšu un grāmatvedības komandai, kura savilka visu reālo kopā, tas ir 4486,85 eiro. Šogad bija vienkārši nenormāla apjoma darba gads, bija jāatver centrs 1.septembrī, jo biju apsolījusi visiem ziedotājiem, VAS "Latvijas dzelzceļš" un citiem. Neņemot vērā divu dzelzceļa un vienas pašvaldības celtniecības brigādes darbu uzraudzību (milzīgs paldies J.Barinskim par palīdzību), augustā bija jānoorganizē četri valsts līmeņa pasākumi: muižnieku turnīrs (milzīgs paldies L.Reinsonei un A.Kļaviņai par palīdzību), "Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!", Bānīša svētki, izglītojošā un interaktīvā centra "Dzelzceļš un Tvaiks" atvēršana.







Te nu pie nenormālas darbu gūzmas tā ir sanācis, ka bija jāuzticas darbiniekam, kurš pavirši veica savus darba pienākumus. M.Bogdan, man tiešām ir augsti standarti un prasības pret darbiniekiem un pret sevi! Citādāk nav iespējams plānotos darbus izdarīt. Katram ir labi jāizdara savs darbs. Aģentūrā šogad bijām tikai divas darbinieces ar stāžu, jo divas darbinieces atradās bērna kopšanas atvaļinājumā, pārējie visi ir jauni darbinieki, tā ka slodze bija pieckārša, lai visu plānoto paveiktu pēc visaugstākās kvalitātes un Gulbenes novads izskanētu. Savukārt, ņemot vērā novadam piesaistīto finansējumu, varbūt man piedosiet šogad. Saprotu un atzīstu savu vainu pilnībā, kaut kur neizsekoju līdzi, kļūdījos.







Bet nekad neļaušu vienam nejaušam deputātam, kurš par savu lielāko aktivitāti uzskata pienest ziņas, tiranizēt mani un draudēt veselu stundu, apmelot administrācijas darbiniekus. Varbūt arī viņa pieminētos deputātus! Ko man var pārmest, es arī pati to zinu, tas ir mans nejaukais raksturs, reizēm nesavaldība, mana emocionalitāte, pārāk lielā atklātība, sava, kā M.Bogdans saka, subjektīvā viedokļa izteikšana un sava deguna bāšana, kur vajag un kur nevajag. Bet esmu pieradusi izcīnīt visu pati, tikai reizēm pāršauju pār strīpu. Tas nu taisnība.







Katram cilvēkam, pirms iznest galīgo spriedumu, dod iespēju paskaidrot, izteikties. Mani vienkārši "noraka" bez iespējas kaut ko paskaidrot, jo uz maniem uzdotajiem jautājumiem atbilde bija jau gatavs šī deputāta viedoklis. lzrādās, ka var arī tā. Es vienmēr visu cenšos atrisināt labestīgi. Bez sūdzībām, tiesām u.tml. Tādēļ arī pati pasaku, ka aizeju no darba labprātīgi, kad izveseļošos, bez kādas vienošanas u.tml.





Liels paldies visiem, kuri noticēja maniem sapņiem, kuri atbalstīja mani, kuri arī reizēm pateica skarbāku vārdu, kuri palīdzēja, kuri pamācīja, kuri palīdzēja risināt problēmas - visiem milzīgs paldies par sadarbību septiņu gadu garumā! Es savu misiju - strādāt Gulbenes novada labā - esmu beigusi. Lai Dievs dod man atgūt normālu veselību!