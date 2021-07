No 16.jūlija tiek mainīts maršruta Nr.7910 Rīga–Balvi autobusa kustības saraksts, lai pasažieri Gulbenē varētu pārsēsties no vilciena autobusā. Pašlaik autobuss no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc pulksten 18.55 (Gulbenē ir 22.05), bet no 16.jūlija piektdienās izbrauks 20 minūtes vēlāk – pulksten 19.15 (Gulbenē būs 22.25). Pārējās dienās (no pirmdienas līdz ceturtdienai, sestdienās un svētdienās) autobuss kursēs tāpat kā līdz šim. “Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621,” atgādina VSIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere.