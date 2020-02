Ceļam Sinole – Silakrogs, kas tautā zināms kā Robežkalns – Lejasciems, ir izveidojies iespaidīgs grunts noslīdējums, daļēji jau skarot autoceļu.

“Dzirkstele” vērsās valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi”, lai noskaidrotu, vai tur ir plānots kaut ko darīt.

“Latvijas Valsts ceļu” Komunikācijas daļā “Dzirkstelei” stāstīja, ka autoceļa Sinole – Zeltiņi – Silakrogs nogāzi gar Gaujas krastu pie Robežkalna (0,20.-0,24.km), kur turpinās grunts noslīdējums, ir jau mēģināts nostiprināt, pašreiz tā ir norobežota ar drošības barjeru un vadstatņiem.

“Latvijas Valsts ceļi” patlaban gatavo projektēšanas uzdevumu šī autoceļa pārbūvei posmā no 0,11. līdz 0,37.kilometram ar mērķi novirzīt ceļa trasi no noslīdeņa zonas. Uzsākta nepieciešamo zemju un to īpašnieku apzināšana atsavināšanas jautājumu risināšanai. Jaunā trase būs aptuveni 450 metrus gara, drošā vietā apejot nogāzi gar Gauju. Projektēšanas darbu iepirkumu plānots veikt šogad un būvprojektu pabeigt izstrādāt nākamgad.

Par noslīdeņa zonas pārbūves risinājumu esot domāts jau ilgstoši. 2001.gadā akciju sabiedrība “Ceļuprojekts” jau bija izstrādājusi nogāzes grunts erozijas radīto seku novēršanas priekšlikumus. Izpētē tika secināts, ka noslīdenis veidojas tāpēc, ka nedarbojas ceļam līdzās esošā meliorācijas sistēma. Ceļa labās puses lietus un sniega ūdens iefiltrējas gruntī un migrē uz nogāzi ceļa kreisajā pusē, veicinot grunts eroziju, kas izraisa ceļa nogāzes noslīdēšanu. Finansējuma trūkuma dēļ šie priekšlikumi toreiz netika īstenoti, taču tiks ņemti vērā tagad, gatavojot jauno būvprojektu.