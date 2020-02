Autovadītājs, novietojot auto uz "guļošā policista", neko nav pārkāpis

“Dzirkstele” šonedēļ fiksēja, kā kāds pie Gulbenes 2.vidusskolas bija nolicis stāvēšanai savu auto uz “guļoša policista”. Vai autovadītājs ir ko pārkāpis un kas to kontrolē? Gulbenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards apstiprina, ka Gulbenes novada Pašvaldības policijas kompetencē, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 214.1 pantu, tiešām ietilpst transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole. “Jā, fotoattēlā redzamais transportlīdzeklis ir novietots uz ātrumvaļņa jeb “guļošā policista”. Atsaucoties uz Ceļu satiksmes noteikumu 292.14. punktu, 933. ceļa apzīmējums – divas viena no otras atdalītas šahveida šķērslīnijas – apzīmē robežas uz brauktuves izveidotam mākslīgam paaugstinā­jumam – ātrumvalnim, kas paredzēts braukšanas ātruma samazināšanai. Taču Ceļu satiksmes noteikumos un Ceļu satiksmes likumā nav noteikti aizliegumi vai ierobežojumi apstāties vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai uz ātrumvaļņa,” stāsta M.Didrihsons- Linards. Viņš uzsver, ka Ceļu satiksmes likuma 19.panta trešajā daļā paredzēts, ka ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus, taču Pašvaldības policija konkrētajā gadījumā nesaskata satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju, jo ceļa posmā, kur apstājies minētais transportlīdzeklis, noteikts ātruma ierobežojums – 30 k/h, arī citu transportlīdzekļu satiksmes plūsma netiek nekādā veidā ierobežota. “Konkrētajā gadījumā varētu saskatīt transportlīdzekļa apstāšanās noteikumu, kas noteikti Ceļu satiksmes noteikumu 149.10 panta ceturtās daļas 3.punktā (par stāvēšanu nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales) pārkāpšanu, taču, lai to konstatētu Pašvaldības policijas darbiniekiem būtu jāveic, kā arī atbilstoši jādokumentē nepieciešamie attāluma mērījumi,” komentē M.Didrihsons- Linards.