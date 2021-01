Balvu dzemdību nodaļā pirmais piedzimušais Gulbenes novada bērniņš - meitene

Balvu slimnīcas dzemdību nodaļā šogad pirmais dzimušais Gulbenes novada bērniņš ir meitenīte. Jaundzimušā bērniņa māmiņa ir no Lizuma pagasta.

Dzemdību nodaļā “Dzirkstele” noskaidroja, ka meitenīte nāca pasaulē 7.janvārī un māmiņa ar mazuli jau ir devusies mājās. Līdz 11.janvārim Balvu slimnīcas dzemdību nodaļā kopumā piedzimuši 8 bērniņi māmiņām no Balvu, Alūksnes, Rēzeknes, Viļakas un Gulbenes novadiem. Notiek arī ģimenes dzemdības, bet dzemdību nodaļas personāls aicina pārdomāt – varbūt tomēr šajā laikā tēviem drošības apsvērumu dēļ labāk atturēties no piedalīšanās dzemdībās.

“Lai bērniņa tēvs varētu piedalīties dzemdībās, ir jābūt iepriekšējā dienā veiktām Covid-19 analīzēm, bet to jau nevar paredzēt, kad sieva dzemdēs, tāpēc tēvi ierodas bez analīžu rezultātiem. Tad iekšā nodaļā viņus nelaižam vai arī ir jāveic tests uzņemšanā. Tas ir sarežģīti. Šādā situācijā, kāda tagad ir Latvijā, cilvēki no daudz kā atsakās. Arī tēviem šobrīd vajadzētu atturēties no piedalīšanās dzemdībās, jo nezinām, ar ko viņi ir kontaktējušies, tāpēc nevaram riskēt ne ar mazuļiem, ne ar sievietēm, ne ar grūtniecēm. Sievietes dzemdību nodaļā ir aprūpētas, ja arī mazuļa tēva nav blakus,” “Dzirkstelei” paskaidroja dzemdību nodaļā.