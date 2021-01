Balvu slimnīcā saņems otro vakcīnu, par jaunām vakcīnām - klusums

“Nākamnedēļ otru Covid-19 vakcīnu saņems tie medicīnas darbinieki, kuri paspēja saņemt pirmo vakcīnas devu, un viņi vakcināciju būs noslēguši. Kad mēs saņēmām pirmās vakcīnas, Zāļu valsts aģentūra viņiem atlika otro vakcīnu. Šiem cilvēkiem ir garantēta otrā vakcīna,” “Dzirkstelei” saka SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura apvienībā koordinē arī vakcinācijas procesu.

S.Drubiņa stāsta, ka šobrīd saistībā ar vakcinācijas procesu nekas nav mainījies un viss ir apstājies. “Pirmās vakcīnas devas Latvijā ir beigušās, bet, kad būs nākamās, nav zināms. Par jaunām vakcīnām nav nekādas informācijas - klusums,” stāsta S.Drubiņa.

Viņa joprojām saņem zvanus no medicīnas darbiniekiem, kuri piesakās uz vakcinēšanos.

“Zvana arī no tālākām vietām cerībā, ka varbūt kādā slimnīcā tomēr vēl ir kaut kas pieejams. Ja mēs varētu šonedēļ turpināt vakcinēt tos, kas pieteikušies, tad būtu vakcinējuši lielu daļu medicīnas darbinieku no Gulbenes un apkārtnes. Kopā bija paredzēts vakcinēt aptuveni 70 cilvēkus, un tas ir daudz,” saka S.Drubiņa.

Viņa stāsta, ka SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” saistībā ar Covid-19 situācija ir samērā mierīga un uz visu apvienību “varētu būt maksimums trīs darbinieki prombūtnē”.

“Bet kopumā cilvēki turpina slimot, un, lai arī kā gribētos, pašreiz tas process nav apstādināms. Saslimstība konstatēta sociālās aprūpes centrā “Alūksne”, un šie cilvēki nonāk slimnīcā pie mums, jo Alūksnē nav Covid-19 nodaļas,” stāsta S.Drubiņa.

Savukārt Balvu slimnīcas galvenā ārste Sarmīte Andrukele papildina, ka 18.janvārī no rīta slimnīcas Covid-19 nodaļās ārstējās 23 slimnieki (kopumā abās Covid-19 nodaļās ir 25 gultasvietas).