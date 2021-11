Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība “dzīvo rindu” pagaidām neorganizēs

Pagaidām apvienība “dzīvo rindu” uz vakcināciju pret Covid-19 neorganizēs, jo pieprasījums ir krities.



“Lai saņemtu vakcīnu pret Covid-19, var pieteikties, izmantojot vakcinācijas kalendāru, un pagaidām ar to arī pietiek. Cilvēki jau piesakās arī uz balstvakcīnas pret Covid-19 saņemšanu,” saka SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura apvienībā koordinē arī vakcinācijas procesu.



Nacionālais veselības dienests informē, ka ir paplašināts to iedzīvotāju loks, kuri var saņemt balstvakcīnu pret Covid-19. Iespēja ir nodrošināta: visiem iedzīvotājiem no 50 gadiem, iedzīvotājiem no 18 gadiem, ja ir hroniskas slimības vai strādā augsta riska profesijās un/vai ikdienā atrodas vidē, kurā ir ilgstoša saskarsme gan ar Covid-19 pacientiem, gan nevakcinētiem pret Covid-19 cilvēkiem un līdz ar to ir augsts profesionālais un lokāla uzliesmojuma risks. Prioritāri iedzīvotāji aicināti pieteikties balstvakcīnai portālā “Manavakcina.lv” vai pa tālruni 8989, vai izmantot “dzīvās rindas” iespējas vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un pašvaldību telpās, izbraukuma un mobilās vakcinācijas punktos. Balstvakcināciju ir iespējams saņemt arī vakcinācijas kabinetos ārstniecības iestādēs un pie ģimenes ārstiem.