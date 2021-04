Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā rindā uz vakcīnu gaida apmēram 100 cilvēki

Pagājušās nedēļas nogalē ar Covid-19 vakcīnu “Pfizer-BioNTech” pēc iepriekšēja pieraksta prioritāro grupu iedzīvotāji tika vakcinēti vairākos liela mēroga vakcinācijas centros. Šādu iespēju izmantoja arī gulbenieši.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura apvienībā koordinē arī vakcinācijas procesu, norāda - ja cilvēki nevēlas gaidīt rindā, jo, piemēram, apvienībā izveidojusies aptuveni 100 cilvēku gara rinda, var doties uz vakcinācijas centriem. “Tā ir iespēja! Varbūt cilvēks ir pieteicies pie mums, bet nevar sagaidīt, un, ja viņam ir iespēja aizbraukt uz vakcinācijas centru, tā drīkst darīt. Mums darbinieku kapacitāte ir tāda, kāda ir, - nevaram paņemt 1000 cilvēku nedēļā. Mēs paņemam tik, cik varam savakcinēt, līdz ar to sanāk, ka jāpagaida. Tad, kad mēs zvanīsim cilvēkam un aicināsim vakcinēties, bet viņš jau to būs izdarījis citur, mēs viņu dzēsīsim no savas rindas ārā un iesim uz priekšu,” stāsta S.Drubiņa.

Vakcīnas piegādā neregulāriArī ģimenes ārstes Maritas Luikas praksē izveidojusies rinda, lai saņemtu Covid- 19 vakcīnu. Rindā gaida aptuveni 30 cilvēki. “Pašreiz arī nav vakcīnu. It kā sola, ka 28.aprīlī būs vakcīnas. Nedēļā tiekam pie 10 līdz 20 vakcīnu devām. Vairāk jau arī neņemam. Ja es paņemšu “AstraZeneca”, kur lai tad lieku, jo cilvēki negrib ar to vakcinēties. Jaunie negrib “AstraZenecu”. Ja iedod “Modernu”, tad uzreiz varu savakcinēt cilvēkus, ja iedod “AstraZeneca”, tad knapi varu 11 devas savākt. Ir apsolīts, ka pēc maija svētkiem būs daudz vakcīnu,” stāsta M.Luika. Līdzīga situācija ir arī Tirzas pagasta ģimenes ārstes Daces Mūrnieces praksē. Tur arī izveidojusies rinda. “Vakcīnas ir neregulāri, un to nebija divas nedēļas,” saka D.Mūrniece un piebilst, ka viņas pacienti vakcinējas ar “Astra Zenecu”. Arī pati saņēmusi tieši šo vakcīnu. Viņa uzsver, ka bija radīta mākslīga ažiotāža saistībā ar šo vakcīnu. “Vakcīna ir ļoti laba,” uzsver daktere.

S.Drubiņa iesaka vakcinēties arī tiem, kas slimojuši ar Covid-19, jo antivielas pēc slimošanas ir īslaicīgas un nenoturīgas. “Paiet trīs mēneši un varbūt pat mazāk, kad atkal var saslimt Covid-19 arī otrreiz. Cilvēki maldīgi iedomājas, ja ir slimojis, tad var nevakcinēties. Bet tā ir tāda maldīga drošība. Ir arī ģimenes ārsti, kuri iesaka nogaidīt maksimāli ilgi un testēt antivielas palaikam, bet var nenoķert šo antivielu krišanās brīdi, un tad jau var būt par vēlu. Mans ieteikums ir tāds - tiem, kuri ir slimojuši ar Covid-19 viegli, pēc četrām nedēļām jau vajadzētu domāt par vakcinēšanos un negaidīt trīs mēnešus vai vēl ilgāk. Savukārt tiem, kas smagi slimojuši, nonākuši slimnīcā, tiem jānogaida trīs mēneši,” saka S.Drubiņa un piebilst, ka pašlaik Balvu slimnīcas Covid-19 nodaļās ārstējas 21 pacients.

S.Drubiņa prognozē, ka šonedēļ apvienība vakcinēšanu sāks nedēļas otrā pusē, jo pirmdien vakcīnas vēl bija ceļā. “Visticamāk, būs “Pfizer”. Piegādāt vakcīnas vajadzētu līdz 27.aprīlim. Jā, ir izveidojusies cilvēku rinda, kuri gaida vakcīnu, bet kopumā vakcinējam diezgan. Ir, kuri saņem pirmo vakcīnu, ir tādi, kuri otro vakcīnu. Šonedēļ saņēmām “AstraZeneca” vakcīnas, kas domātas sociālās aprūpes centriem. Šonedēļ mums pēc plāna ir paredzēta vakcinācija “Jaungulbenes Alejās” un Litenes pansionātā. Savukārt sociālās aprūpes centros “Siltais” un “Dzērves”, arī Balvu sociālās aprūpes iestādē vakcinācija bija plānota pagājušajā nedēļā, bet mēs pagājušajā nedēļā nesaņēmām vakcīnas, līdz ar to laiks bija jāpārplāno. Bet pozitīvi ir tas, ka sociālās aprūpes iestādēs cilvēki būs saņēmuši pilnu vakcināciju,” stāsta S.Drubiņa. Apvienībā plāno, ka nedēļas beigās varbūt varētu doties arī izbraukuma vakcinācijā pie cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šiem cilvēkiem paredzētas “Johnson&Johnson” vakcīnas, kurām ir tikai viena deva, lai būtu ekonomiski, ka brauc tikai vienreiz.