Bānīša svētkos aicina baudīt rudens garšas

Sestdien, 7.septembrī, Gulbenes un Alūksnes novados notiks bānīša svētki “Rudens garšu bānītis”, kad tiks atzīmēta Baltijā vienīgā regulāri kursējošā šaursliežu dzelzceļa vilciena 116. dzimšanas diena. Ikviens varēs piedalīties ēdienu gatavošanas meistarklasēs, degustācijās un baudīt kultūras programmu. Iepazīstinām ar svētku programmu Gulbenē un Stāmerienā!

Gulbenes dzelzceļa stacijā uz skatuves uzstāsies: 10.00-10.30 - Gulbenes sākumskolas ansamblis “Vēja sapņi” un ritmikas grupas Irēnas Aizpures vadībā, 10.40-11.10 - grupa “Pieci”, 11.45-12.15 - Didzis Melderis.

Stacijas un depo apkārtnē: lielformāta spēles un garšu pieturvietas kopā ar “Dadža kūkām”, kafijas grauzdētavu “Tīrs miers”, kultūras kompleksa “Silmači” saimnieci un Ogres tehnikuma Rankas struktūrvienības jaunajiem pavāriem; 11.00-12.00 - “ZINOO Cēsis” nodarbība “Optiskā ilūzija”; 11.20-11.40 - vilciena Rīga-Gulbene sagaidīšana Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestra pavadībā; 12.15-12.30 - bānīša pavadīšana reisā Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestra pavadībā.

7.septembrī par samazinātu maksu varēs apmeklēt izglītojošu un interaktīvu centru “Dzelzceļš un Tvaiks”. Tāpat arī svētku laikā no Gulbenes dzelzceļa stacijas kursēs elektrovilcieniņš. Biļešu cenas centrā, elektrovilcieniņa kursēšanas laiki un brauciena cenas atrodamas mājaslapā “ www.visitgulbene.lv" .

SIA “Gulbenes – Alūksnes Bānītis” informē, ka visas biļetes bānīša svētku braucienam jau ir rezervētas, bet tiks nodrošināts bezmaksas autobuss no Gulbenes uz Stāmerienu. Pulksten 12.30 autobuss aties no Gulbenes dzelzceļa stacijas uz Stāmerienas staciju, bet pulksten 17.30 no Stāmerienas stacijas aties uz Gulbeni.

Aktivitātes Stāmerienes stacijā: 12.00-12.20 - iepazīšanās ar pasākuma vadītāju Lauri Bebri un vislielākajām, vislabākajām rudens garšu ekspertēm bufetniecēm Eģitu un Aņečku; 12.20-12.55 - fantastisks atklājums klausītājiem – Kārlis, Ansis, Miķelis jeb sitamo instrumentu grupa “Brāļi Grīnbergi”; 13.00-13.20 - bānīša sagaidīšana un pavadīšana; 13.25-13.45 - sveicieni bānītim 116.jubilejā; 13.50-14.30 - skaistas latviešu un klasiskās mūzikas pērles – Aleksandra Špicberga un Vladimirs Kudrins “Mūzika balsij un ģitārai”; 14.40-15.20 - lustīgas, degsmes pilnas dejas – deju kopa “Poga” (Stāmeriena), “Katlakalns” (Ķekava) un “Savieši” (Ķekava); 15.20-16.10 - starts skrējienam “Apkārt Stāmerienas ezeram”; 16.10-17.00 - jautra izrāde bērniem un vecākiem “Sunītis un kaķīte” (“Teātris un ES” no Rīgas); 17.05-17.45 - “Eksperimentu šovs” – pārsteigumu pilns priekšnesums gan lieliem, gan maziem (ZINOO zinātkāres centrs no Cēsīm); 18.10-19.10 - Z.Pamše “Otra pusīte” – romantiska izrāde ar mūziku, dejā un pāri, kas dabonas (amatierteātris “Spēle” un līnijdejotājas “Kamene” no Stāmerienas, “Tagad” no Kalnienas un “Dzinteles” no Lejasciema; 19.15-20.00 - zumba – fitnesa un dejas apvienojums! Rādīs, mācīs un vadīs Sanita Laicāne; 21.00-02.00 - balle zaļumos, spēlēs grupa “Lauku muzikanti” un DJ Ralfs Rubenis;

22.00 - “Starp zemi – debesīm – tumsu un dzīvo uguni!” – teātra deju studijas “Savanna”, ģitārista Vadima Kuilas un uguns bumbu performance.

Svētku laikā aktivitātes: kulinārijas, konditorejas meistarklases, ūdenskliņģeru gatavošana, vārīšana un cepšana, kartupeļu cepšana ugunskurā; elektromobiļu salidojums; vizināšanās ar karuseli bērniem; ja paņems līdzi stipru tēti, kāpšana alpīnistu sienā; interesanta iepazīšanās ar uguns bumbām; vēja dzirnaviņu darbnīca; izjādes ar z/s “Pilssēta” zirgiem; vizināšanās ar bērnu elektriskajām mašīnām.