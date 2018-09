Bānīša svētkos skrien apkārt Stāmerienas ezeram

Bānīša svētkos sestdien, 1.septembrī Stāmerienas dzelceļa stacijā notika tradicionālais tautas skrējiens „Apkārt Stāmerienas ezeram”. Dalībnieki paralēli “krāja” kilometrus Gulbenes novada skrējienu seriālā “Izskrien 100!”, kas veltīts Latvijas simtgadei. Sacensībās piedalījās 77 skrējēji. Par skrējiena absolūtajiem uzvarētājiem 7 kilometru distancē kļuva Flavio Nunes un Jolanta Pence. Īpašajā svētku gaisotnē pirmie uz starta stājās jaunākie sacensību dalībnieki (2008.g.dz. un jaunāki) - 12 zēni un 5 meitenes, lai pārbaudītu savu sportisko meistarību 1 kilometra distancē. Pirmā finiša līniju šķērsoja stāmereniete Sintija Birzniece, otrajā vietā meiteņu konkurencē bija Evelīna Rēzija Lapsa (Daukstes), bet trešo vietu izcīnīja Zane Salmiņa (Gulbene). Zēniem visātrākais bija mājinieks Adrians Laizāns, aiz viņa otrajā pozīcijā Mārcis Glāznieks (Stāmeriena), bet trešo labāko rezultātu uzrādīja Rolands Pavlovskis (Rēzekne). Jāpiebilst, ka distanci veica arī 2016.gadā dzimušais divgadnieks Kārlis Griķis, saņemot veicināšanas balvu. Sacensību turpinājumā starts tika dots skrējienam “Apkārt Stāmerienas ezeram”. Gan par absolūto, gan V grupas (1997.-88.g.dz.) uzvarētāju kļuva Flavio Nunes. V grupā otro labāko rezultātu (kopvērtējumā trešo) uzrādīja Artis Luguzis (abi Gulbene), bet trešajā vietā Artis Maksims no Alūksnes. Dāmām visātrāk finiša līniju sasniedza S 2 grupas (2007.-2003.g.dz.) jauniete Jolanta Pence. Otro vietu šajā vecuma grupā izcīnīja Elizabete Galvane (abas Lejasciems), bet trešajā vietā Līva Salmiņa (Gulbene).S grupā dāmām pirmajā vietā Zane Seņkāne (Stāmeriena), otrajā vietā Liene Sirmā (Līgo), bet trešajā pozīcijā Kristīne Briede (Gulbene). V 2 vecuma grupā zēniem par uzvarētāju kļuva Artūrs Filips Igaviņš (Lejasciems), otrajā vietā mājinieks Oskars Kuropatkins, bet trešo vietu izcīnīja Gustavs Galvans (Lejasciems). V 3 grupā (2002.-1998.) par uzvarētāju kļuva Lauris Lapsa no Daukstēm, viņam arī otrais absolūti labākais rezultāts. Jaunietēm uzvarēja Katrīna Ostrovska (Kalniena). V 4 grupā (1987.-78.) par uzvarētāju kļuva Salvis Žīgurs no Kalnienas. Otrajā vietā Gatis Bērziņš (Stāmeriena), bet trešajā pozīcijā Sergejs Baikovs (Gulbene). Dāmām šajā vecuma grupā uzvarēja stāmerieniete Dace Birzniece, viņai starp dāmām otrais labākais rezultāts. Otrajā pozīcijā Evita Taurene (Beļava). V 5 grupā (1977.-68.g.dz.) pirmais finiša līniju šķērsoja Aivars Griķis (Pirtslietu darbnīca), otrajā vietā - Viesturs Ronis (Gulbene), bet trešajā pozīcijā - Normunds Riekstiņš (Stāmeriena). Sievietēm (1977.g.dz.un vecākām) pirmajā vietā - Dace Anča, dāmu konkurencē finišējot trešajā pozīcijā. Otro vietu ieguva Sandra Volodina (abas Gulbene), bet trešajā vietā - Astrīda Vēja-Āboliņa (Lejasciems). V 6 grupā (1967.g.dz.un vecāki) pārliecinoši uzvarēja gulbenietis Antis Zunda, otrajā pozīcijā alūksnietis Ivars Fērmanis, bet trešo vietu ieguva Jānis Supe (Tirza).