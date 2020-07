Beidzot remontē Siltais - Ušuri ceļa posmu

Uzsākti remontdarbi turpat 4,77 kilometru garumā uz pašvaldības autoceļa Siltais-Ušuri. Līgo pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Doņuks atzīst, ka pēdējos piecpadsmit gadus pagasts saviem spēkiem centies uzturēt šo ceļu, bet beidzot pienākusi sen gaidītā rinda, lai ceļu savestu kārtībā no Gulbenes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda. Darbus veic SIA “Rubate”. Galvenie uzdevumi, kas SIA “Rubatei” ir jāpaveic uz šī ceļa posma, ir grāvju iztīrīšana un atjaunošana, apauguma noņemšana, caurteku savešana kārtībā un bojāto nobrauktuvju maiņa.

“Šie darbi jau plānoti labu laiku. Pēdējo reizi, kad Līgo pagastā ceļš tika remontēts no autoceļa fonda, bija 2005. gadā. Galvenās problēmas šim ceļam bija tādas pašas, kā vairums lauku ceļiem – apaugums, lielākas un mazākas bedres. Grants segums tiks daļēji atjaunots. Ja mēs paši nebūtu šos gadus neko bēruši virsū, no tā ceļa nekas nebūtu pāri palicis,” spriež U.Doņuks.

Vairāk šis ceļš tiek izmantots uzņēmējdarbības nolūkos, lai arī ceļa posmā ir vairākas dzīvojamās mājas. Regulāri to izmanto lauksaimnieki, kā arī cilvēki brauc pa šo ceļu, lai tiktu uz kapiem.

20. maijā Gulbenes novada iepirkumu komisija, izvērtējot iepirkumā “Ceļa Siltais – Ušuri remonts” iesniegtos četrus piedāvājumus, par uzvarētāju atzina SIA “Rubate”. Viņu piedāvātā līgumcena bija – 73 349,16 EUR (bez PVN). Gulbenes novada pašvaldība līgumu ar SIA “Rubati” noslēdza 22. maijā. Līgumā noteikts, ka uzņēmējs izpilda būvdarbus 90 dienu laikā no brīža, kad objekts nodots uzņēmējam būvdarbu izpildei.

Jau rakstījām, ka Gulbenes novada pašvaldība aizņemsies no Valsts kases 66 564 eiro uz 10 gadiem, lai varētu rekonstruēt pašvaldības grants seguma ceļu Siltais - Ušuri 4,77 kilometru garumā. Par to vietējie deputāti nobalsoja domes 30.jūnija sēdē. Šis ir viens no tā saucamajiem ekonomikas sildīšanas projektiem pēc COVID-19 krīzes, veicinot satiksmes drošību. Projektam paredzēts izmantot gan aizdevumu, gan pašvaldības budžeta naudu, kas šogad ir 22 188,48 eiro.