Beļavā konstatēta zādzība, Stradu pagastā apgāzies traktors

Laika posmā no 3. līdz 6.jūnijam Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā pārbaudītas 30 tirdzniecības vietas, tajā skaitā ēdināšanas iestādes. Pārkāpumi nav konstatēti.

2.jūnijā pulksten 18.00 Beļavas pagastā konstatēts, ka no neaizvērta šķūņa, brīvi piekļūstot, nozagti sētas sieta ruļļi. Materiālie zaudējumi - 300 eiro.

5.jūnijā pulksten 13.47 Stradu pagastā kāds vīrietis, vadot traktoru, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā traktors apgāzās. Ugunsdzēsēji glābēji traktoristu atbrīvoja un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem apskatei. Traktors tika novietots uz riteņiem.

6.jūnijā pulksten 20.00 Druvienas pagastā kāds vīrietis, vadot motorolleru, krita un guva miesas bojājumus. Cietušais nogādāts medicīnas iestādē.

Laika posmā no 4. līdz 6.jūnijam Gulbenes policijas iecirknī reģistrēti 39 notikumi, bijuši 28 izsaukumi. Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti 19 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 16 bijuši par ātruma pārsniegšanu. Reģistrēti 2 ceļu satiksmes negadījumi. 1 autovadītājs bijis alkohola reibumā. Par to informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.