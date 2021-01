Ceturtdien, 7.janvārī, “Dzirksteles” redakcijai piezvanīja kāda māmiņa, kura sūdzējās par zobārstu nepieejamību Gulbenē. Viņas bērnam esot akūtas zobu sāpes. Apzvanījusi visus Gulbenes zobārstus. Kāds nestrādā, cits nevar pieņemt akūtu pacientu, jo apkalpo tikai pēc pieraksta. Ko šādā situācijā darīt?

“Dzirkstele” lūdza padomu Gulbenes novada sociālā dienesta sabiedrības veselības speciālistei Ilzei Biseniecei. Viņa noskaidroja situāciju un pēc tam pastāstīja: “Zvanīju uz Veselības inspekciju. Tur mani koordinēja uz Ārstniecības departamentu. Tur man paskaidroja, ka ir ārkārtējā situācija, ir korekti sastādītas pacientu rindas un ārpus tās var apkalpot tikai tad, ja kāds cilvēks neatnāk. Sazvanīju divas zobārstniecības prakses Gulbenē un sazvanīju arī Alūksnē. Visur man teica, ka, pirmkārt, pacientiem vajag zvanīt un interesēties; otrkārt, vajag korekti izstāstīt savu situāciju. Protams, visur ir pacientu rindas. Ja gadās kāds “brīvs logs”, tikai tad var pieņemt kādu ārpus rindas. Savukārt Alūksnē ir atvērta jauna zobārstniecības prakse (Alūksnes poliklīnikā – red.). No 17.decembra tai jau ir piešķirtas valsts kvotas bērniem zobārstniecībā (tātad apkalpošana par brīvu – red.), bet arī tur jau ir rinda. Tas nozīmē, ka ir jāpiezvana iepriekš un laikus (tālrunis 22041765). Tur skatās pēc situācijas un dod atbildi. Pozitīvā ziņa ir tāda, ka šī Alūksnes zobārstniecības prakse strādā piektdienās, sestdienās, svētdienās līdz pat pulksten 21.00, taču iepriekš ir jāzvana un jājautā! Vēl jāatgādina, ka vecāku pienākums ir rūpēties par bērnu zobiem laikus. Sāpošs zobs norāda, ka akūts stāvoklis ir iestājies kaut kā rezultātā. Spēkā ir bāriņtiesas regulējums, ka vecākiem ir jārūpējas par bērnu, tajā skaitā par viņa zobiem. Ja tiešām nav citas izejas, vienīgais, kur var braukt un kur pieņem, ir Rīgas Stradiņa universitātes stomatoloģijas institūts.”

Uzziņai



* Rīgas Stradiņa universitātes stomatoloģijas institūta mājaslapā norādīts, ka klientiem ir jāpiesakās reģistratūrā pa tālruni 67455586 (pierakstīties var arī elektroniski). Darba laiks: darbdienās - no pulksten 8.00 līdz 20.00, bērnu nodaļā - no pulksten 8.00 līdz 19.00; sestdienās - no pulksten 9.00 līdz 15.00 (ortodontijas klīnika slēgta); svētdienās – slēgts. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, jāierodas sejas maskā.

* Latvijas Zobārstu asociācijas mājaslapā ir teikts, ka akūtos stāvokļos neatliekamā palīdzība ambulatori tiek sniegta P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas centrā zobārstniecības kabinetā (tālrunis 67069280). Pie neatliekamiem gadījumiem pieskaitāmi tādi, kad ir “mīksto audu iekaisumi - virspusējie un dziļie abscesi, strutojošas brūces; ar infekciju vai alerģisku reakciju saistītas tūskas, kas komplicējas ar rīšanas vai elpošanas traucējumiem”. Akūta palīdzība sniedzama gadījumos, kad “slimības gaita tiešus draudus dzīvībai nerada (zobu traumas, zobu sāpes)”. Tad “palīdzība sniedzama darba dienas garumā vai 24 stundu laikā”. Vidēji akūtos gadījumos (salūzusi ortodontiskā aparatūra, zobu protēze) vai viegli akūtos gadījumos (estētiski nozīmīgi: nokritis kronītis, izkritusi plomba) “palīdzība sniedzama plānveidā pēc pieraksta”.