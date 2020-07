Bez pampera pie mums nebrauciet! FEĻETONS

Ziniet, tūristi ir pasākuši klauvēt pie dzīvokļu durvīm, lai ielaižam nokārtot dabiskās vajadzības. Vienreiz mūsmājās šitā izlīdzam, otrreiz... Trešoreiz tā arī pateicu: “Maksājiet par mūsu ģimenes WC izmantošanu vai arī turpmāk bez pampera pie mums vairs nebrauciet!”

Pilnīgs negals! Sveši cilvēki galīgi kaunu neprot. Uzbāžas mums..., saproties, ir neērti atteikt. Bet arī tūristiem jāprotas. Mēs taču maksājam par tualeti saskaņā ar skaitītāja rādījumiem! Nemaz negribu runāt par to, ka nepatīk, ja manu durvju rokturim, manam podam pieskaras pilnīgi sveši cilvēki. Un tad vēl lūdzas, lai ļaujam rokas nomazgāt! Brr. Ejiet uz strūklaku parkā un mazgājiet!

Protams, tūristi manu aicinājumu uzskata par aizskarošu, pat par nekaunīgu: esot tomēr jābūt kaut kādai cilvēcībai. Man ir apnicis justies vainīgam.

Lai mūsu miesta viesi rēķinās ar realitāti! Nav ko pandēmiju izplatīt un nav ko mūsu podus aiztikt. Lai patur savu saturu pie sevis! Lai nevazājas apkārt! Ja brauc pie mums, lai rēķinās ar mūsu teritoriālajām īpatnībām. Sabiedriskās tualetes pie mums ir vai nu slēgtas, vai ar ierobežotu pieejamību, vai tikai noteiktai klientūrai paredzētas. Kā saka, WC apmeklēšana pie mums nav domāta kuram katram. Vajag ne tikai prast kulturāli uzvesties, bet arī turēt kabatā pieklājīgu naudas maku, tad varbūt kaut kur arī ielaidīsim tualetē, kā saka, ļausim pasēdēt uz mūsu podiem. Bet kuram katram mēs noteikti nedosim pielaidi kopējai kanalizācijas sistēmai, citādi ielaidīs vēl kādu cērmi.

Tāpēc es varu nosaukt veselu kategoriju tūristu, kuriem labāk pie mums braukt pamperos. Ja tomēr kāds negrib lietot pamperu, lai ciešas. Lai nes un ved sev līdzi savu sauso un šķidro atlikumu un lai atvieglojas paši savās mājās. Mana sieva Antonija, piemēram, tā dara. Viņa izbraukā Rīgu bez ēšanas, dzeršanas un bez labierīcību apmeklēšanas. To visu viņa dara tikai un vienīgi mūsu mājās. Apbrīnojami izturīga sieviete! Es viņai esmu šajā sakarā teicis: “Antonij, ja tu spētu Rīgu izbraukāt, vēl arī visu ceļu klusējot, tev cenas nebūtu!”

Bez nepārtrauktas citu komandēšanas mana sieva nespēj dzīvot. Tāpat kā es bez stiprinātiem dzērieniem. Bet, kas lieto daudz šķidruma, tas to pastiprināti arī izvada no organisma. Tāpēc esmu gatavs jebkurā brīdī un jebkurā vietā atrast izeju no jebkuras situācijas. Ja, piemēram, es izeju garākā pastaigā pa miestu, vienmēr šaudu acis pa labi un pa kreisi, lai redzētu, kur ir krūmi vai kāda vārtrūme, lai varu nokārtot neatliekamās vajadzības. Esmu atmetis kaunu. Piemēram, pie veikala vai vietējās varas mājas pagriežu muguru garāmgājējiem un aplaistu apstādījumus, zālienu. Kāda vaina? Nožūs, izvējos, i smaka vairs nepaliks. Arī galvaspilsētā es nekautrējos darīt tāpat. Kā saka, vecs suns met spalvu, bet tikumu nemet.

Nesen biju aizbraucis uz Malēniju. Tikko gribēju atpogāt bikšu priekšu, pašvaldības policists klāt un aiz rokas mani ved uz tualeti. “Kā, jums vai tad nav slēgta sakarā ar pandēmiju?” es izbrīnīts vaicāju. Šis man saka: “A kāds sakars pandēmijai ar tualeti?” Galīgi aptrakuši tie malēnieši, es jums teikšu - nesaprot elementāras lietas!