Ar 8.aprīli “Biļešu Paradīzes” kase no pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” telpām pārcelta uz Gulbenes kultūras centru. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.



Gulbenes kultūras centra kasē iespējams iegādāties biļetes uz dažādiem koncertiem, operas iestudējumiem, teātru izrādēm un citiem pasākumiem, kas notiek ne tikai Gulbenē, bet visā Latvijā. Kasē var norēķināties ar maksājumu kartēm vai skaidrā naudā.

Kase strādā darbdienās no pulksten 12.00 līdz 14.00 un no 16.00 līdz 18.00; sestdienās – no pulksten 12.00 līdz 14.00; svētdienās – slēgta.

Tālruņi informācijai: 64473102 vai 22012287 (Indra)

Kasē ir iespējams atgriezt atcelto pasākumu biļetes.