Bitenieki gaida apmeklētājus; arī Jānis Rožlapa Beļavas pagasta "Rozītēs"

Sestdien, 8.septembrī notiks Latvijas Biškopības biedrība (LBB) rīkots pasākums ''Medus diena dravā'', kad bitenieki visos Latvijas novados aicina savās dravās ikvienu apmeklētāju, aģentūra LETA uzzināja LBB.

Dravās būs iespējams iegūt zināšanas par bitēm, biškopja profesijas noslēpumiem, dažādām medus šķirnēm, uzzināt kā rodas medus, degustēt un iegādāties biškopības produktus.

Apmeklētājus no plkst. 11 līdz 18 uzņems Atis Vallis no Lejaslīvēm, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, no plkst. 11.30-15.30 Jānis Rožlapa no "Rozītēm", Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, kā arī no plkst. 10 līdz 14 Teodors Pivars no "Maigām", Rembates pagastā, Ķeguma novadā.

Tāpat attiecīgajā dienā no plkst. 10 līdz 16 būs iespēja apmeklēt Visvalža Ausekļa saimniecību "Mauros", Zentenes pagastā, Tukuma novadā, no plkst. 11 līdz 14 Baibas Tikumas mācību dravu "Strops", Cīravas pagastā, Aizputes novadā. No plkst. 11 līdz 18 apmeklētājus uzņems Agris Saule "Vīnkalnos", Medzes pagastā, Grobiņas novadā, bet no plkst.10 līdz 18 Māris Ērenfrīds "Bišu namiņš", Zentenes pagasts, Tukuma novads.

No plkst. 12 līdz 18 apmeklētājus gaidīs arī Egita Miķelsone Bauskas ielā 14, Elejā, Jelgavas novadā, kā arī no plkst.10 līdz 17 Valdis Janovs un Ilmārs Jargans no "Hotel Janne", Pilsoņu ielā 18, Rīgā.

Ikviens interesents var apmeklēt dravu bez maksas. Biškopji gaidīs gan individuālus apmeklētājus, gan grupas - ģimenes, darba kolektīvus, skolēnus, draugu kompānijas.