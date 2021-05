Biznesa inkubatora atbalsta vienībā Gulbenē - 13 pirmsinkubācijas pieteikumi no Gulbenes novada

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoros noslēdzies 2021. gada pavasara biznesa ideju un jauno uzņēmumu atlases process atbalsta saņemšanai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās. LIAA Madonas biznesa inkubatora pavasara uzņemšanas sesijā saņemti 46 jauno uzņēmēju un biznesa ideju autoru pieteikumi, inkubatorā uzņemti 7 dalībnieki inkubācijas programmā un 23 dalībnieki pirmsinkubācijas programmā.

2020. gada decembrī LIAA Madonas biznesa inkubatoram tika izveidota atbalsta vienība Gulbenē, un 2021. gada pavasara uzņemšanā ir saņemts liels pieteikumu skaits no Gulbenes novada - 13 pirmsinkubācijas pieteikumu. 6 pieteikumi saņemti no Madonas novada, 2 pieteikumi no Lubānas novada, 1 no Vecpiebalgas novada un Alūksnes novada. Jāatzīmē, ka trīs no šiem pieteikumiem saņemti no cilvēkiem, kas šobrīd dzīvo ārzemēs (divi Anglijā un viens Francijā) un tikai plāno nākotnē savu uzņēmējdarbību attīstīt Latvijā.

LIAA Madonas biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule norāda: “LIAA biznesa inkubatoru programma mūsu reģionā ar katru gadu kļūst populārāka. Gadu no gada vērojam, kā pieteikumu skaits pieaug. Ja programmas izveides pirmajos gados mums jaunajiem uzņēmējiem bija jāskaidro potenciālie ieguvumi un “jāpārdod” viņiem ideja par stāšanos inkubatorā, tad nu jau konkurss ir tik liels, ka uz vienu inkubācijas vietu pretendē 3 potenciālie dalībnieki. Savukārt pirmsinkubācijas programmas dalībnieku vietas šogad aizpildījām pirmo trīs uzņemšanas dienu laikā. Ļoti daudzi interesenti šobrīd gatavojas, lai startētu pirmsinkubācijas nākamajā uzņemšanas kārtā, kas būs jau septembrī.”



Apstiprina 7 pieteikumus

Inkubācijas programmā 8 pieteikumi tika iesniegti no Madonas pilsētā un Madonas novada teritorijā reģistrētiem uzņēmumiem, 7 pieteikumus iesniedza Gulbenes uzņēmēji. Uz dalībnieku vietām pretendēja arī 2 Varakļānu novada uzņēmēji, 2 Jēkabpils novada uzņēmēji, pa vienam uzņēmējam no Aknīstes, Krustpils, Lubānas un Pļaviņām. No inkubācijas programmai iesniegtajiem 23 pieteikumiem Madonas novada konsultatīvā komisija apstiprināja 7 pieteikumus.

Uzņēmums SIA “Janis ECO B&C” no Gulbenes novada ir salmu kūlīšu ražošanas uzņēmums, kas nodrošina izejmateriālus salmu jumtiem. Uzņēmums šobrīd specializējas rudzu salmu kūlīšu ražošanā, bet plāno uzsākt arī kūlīšu ražošanu no niedrēm, kā arī nodrošināt izejmateriālus kokteiļsalmiņiem. Uzņēmums šobrīd pārsvarā koncentrējas uz eksporta projektiem un arī ilgtermiņā plāno strādāt ārvalstu tirgos.

SIA “BGC” (Aknīstes novads) nodarbojas ar melnā ķiploka ražošanu. Ražotājs kā vienu no saviem galvenajiem produktiem izceļ unikālo un neierasto uzkodu – “Melnais ķiploks šokolādē”.

SIA “Rubens farm” (Madonas novads) ražo buljonu, kas piemērots maltīšu gatavošanai gan mājās, gan kafejnīcās un restorānos. Buljons tiek vārīts no vistu, liellopu, briežu un cūku kauliem, pievienojot tiem dažādus svaigus dārzeņus un garšvielas. Produkts tiek pārdots saldētā veidā un jau šobrīd ir pieejams “Rimi” veikalos “Klēts” un “HoReCa” klientiem.

SIA “Roibox” (Madona) ir izstrādājuši un nodrošina digitālo reklāmu mērķauditorijas noteikšanas rīku. Uzņēmums piedāvā arī lielo datu apstrādes pakalpojumus.

SIA “Alfrēda dārzs” (Jēkabpils novads) piedāvās sulas, biezeņus un ievārījumus no augļiem un ogām, ražojot gardus un veselīgus produktus Latvijas augļu garšu cienītājiem. Uzņēmuma vadītājam ir līdzšinējā pieredze augļu un ogu audzēšanā, bet šobrīd, vēloties radīt produktiem pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību, tiks attīstīta arī ražošana.

SIA “Devi Wood” (Pļaviņas) ražo koka mēbeles bērniem un jau šobrīd aktīvi eksportē savu produkciju uz ārvalstīm. Uzņēmumā galvenokārt tiek ražotas visdažādākās bērnu gultas – klasiskas gultas, divstāvu gultas un gultas, kas veidotas gluži kā iekštelpu rotaļlaukums. Tāpat klientiem ir iespēja saņemt individuāla dizaina mēbeles, kas atbilst tieši viņu vēlmēm un mēbelējamās telpas izmēriem un specifikai.

SIA “Uzkuri” (Jēkabpils novads) – ģimenes uzņēmums, kas ražo masīvkoka mēbeles, kā arī nodrošina individuālu pasūtījumu izpildi. Uzņēmuma mērķis jau tuvāko divu gadu laikā ir izveidot standartizētas mēbeles, ko ikviens interesents varēs iegādāties, lai pilnveidotu savas mājas interjeru.

LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos reģionos. Inkubatori veido labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības uzsākšanai vai biznesa idejas attīstīšanai, nodrošina kopstrādes telpas, atbalstošu jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijas, mācības, tīklošanās pasākumus, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu attīstībai (tikai inkubācijas programmā).

Nākamā jaunu dalībnieku uzņemšana pirmsinkubācijas programmā norisināsies septembrī.