Briežu ģimene kopā ar prezidentu iededz Rīgas pils egli

10.decembrī Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti rīkoja svinīgu Ziemassvētku pasākumu, lai tiktos ar 18 ģimenēm no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām un kopīgi iedegtu svētku egli Rīgas pils pagalmā. Starp šīm ģimenēm bija arī Briežu ģimene no Gulbenes novada.Savā uzrunā Valsts prezidents uzsvēra, ka katra ģimene ir viens posms ne tikai dzimtā, bet arī paaudzē un visā tautā. “Ģimene veido sabiedrības pamatu. Stipra ģimene pastāv, neraugoties uz materiālām vai cita veida grūtībām. Ģimenes Latvijā - un dižģimenes it īpaši - ir pelnījušas lielāku valsts un sabiedrības uzmanību un atbalstu. Gan materiālā, gan attieksmes ziņā, jo bērni, kā mēs zinām, ir mūsu valsts pastāvēšanas jautājums. Tātad sabiedrības attieksme pret ģimeni nozīmē arī attieksmi pret valsti. Mūsu demogrāfijas politika ir jāpilnveido. Es vienmēr par to atgādinu un arī turpināšu atgādināt. Tā ir mūsu kopēja lieta un atbildība,” teica Valsts prezidents. Gulbenes novada pašvaldībās vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane “Dzirkstelei” skaidro, ka Vidzemes plānošanas reģions visas pašvaldības aicināja izvirzīt ģimenes šim pasākumam. Pēc pieteikumu izskatīšanas, viņi izvēlējās, kuru ģimeni sūtīt uz pasākumu. “Mēs aicinājām pārvaldes un iestādes ieteikt tās ģimenes, kuras varētu virzīt uz šo pasākumu. Nosūtījām vēstuli reģionam un tālāk lemšana bija viņu ziņā,” saka G.Kalmane.

Tradicionāli egles iedegšanas pasākumā piedalās stipras, kuplas un radošas ģimenes, kuras pelnījušas īpašu sabiedrības cieņu un uzmanību.