Būs izmaiņas autobusu maršrutā Rīga–Balvi un Rīga–Žīguri

No 1.septembra gaidāmas izmaiņas autobusu maršrutā Rīga–Balvi un Rīga–Žīguri.

“Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, maršruta Nr.7910 Rīga–Balvi reiss, kas Rīgas starptautiskajā autoostā katru dienu tiek uzsākts pulksten 8.30, galapunktā tiks noslēgts pulksten 12.55 (šobrīd – 13.05), no Gulbenes autobuss aties pulksten 12.10 (šobrīd – 12.20). Tāpat reiss, kas Balvu autoostā katru dienu tiek uzsākts pulksten 14.10, galapunktā tiks noslēgts pulksten 18.30 (šobrīd – 18.40),” informē Valsts SIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere.

Maršruta Nr.7911 Rīga–Žīguri autobuss, kas no pieturas Žīguri katru dienu izbrauc pulksten 4.10 un darbdienās, sestdienās – pulksten 12.45, apstāsies pieturā Bērzkrogs un Sigulda, taču pasažieru apmaiņu vairs neveiks pieturā Melturi; galapunktā pienāks attiecīgi pulksten 8.25 un 17.00 (šobrīd - 8.35 un 17.10). Tāpat autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas darbadienās, sestdienās izbrauc pulksten 7.00 un svētdienās – pulksten 10.20, turpmāk apstāsies pieturā Sigulda. Savukārt autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc pulksten 10.50, no pieturas Žīguri svētdienās – pulksten 16.05 un no Viļakas autoostas katru dienu – pulksten 16.50, galapunktā pienāks attiecīgi pulksten 15.25, 20.50 un 21.20 (šobrīd - 15.40, 21.00 un 21.35), apstājoties pieturā Vējava.

““Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621,” uzsver L.Pelčere.