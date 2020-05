Iedzīvotāji ir neapmierināti, kā notiek lauku labumu vakara tirdziņš ceturtdienās, kurš tiek rīkots Gulbenē.

“Pārdevēji sāk tirgoties jau no pulksten 11.30 un 12.00. Viss šajā laikā rit pilnā sparā, bet tie, kas strādā un kuriem darba laiks beidzas pulksten 17.00, dodas uz tirgu, bet tur vairs nekā nav. Darba laikā taču nemaz tā nedrīkst iet prom, bet mums taču arī gribas kaut ko nopirkt! Vai nevar organizēt tirgus sākumu no pulksten 15.00? Citādi nekā uz to tirgu netiekam. Sākumā šis tirgus tiešām sākās ap pulksten 16.00 un bija pat līdz vakara pulksten 20.00. Cilvēki strādāja un varēja tikt arī uz tirdziņu, lai nopirktu garšīgu maizi un gaļu,” savu bēdu laikrakstam uztic “Dzirksteles” lasītāja.

Līga Adamoviča, kura atbild par tirgus organizēšanu, “Dzirkstelei” skaidro, ka laikam būs jānomaina tirdziņa nosaukums, jo tas patiešām vairs nav vakara tirdziņš.

“Sākumā bija tā, ka tirgus notika no pulksten 16.00 līdz pulksten 19.00, bet vainīgi jau mūsu pašu iedzīvotāji, kas jau no pulksten 10.00 sāka gaidīt pārdevējus, un pārdevēji sāka braukt arvien agrāk un agrāk, zinot to, ka viņus jau gaida. Tas laika gaitā notika, un tagad kaut ko izmanīt ir grūti. Jāņem vērā arī tas, ka pārdevēji brauc no Rīgas, Pļaviņām, Priekuļiem, Viļakas puses, viņiem arī ātrāk gribas tikt mājās, īpaši ziemā. Tagad uz pulksten 12.00 patiešām viss jau rit pilnā sparā,” skaidro L.Adamoviča.