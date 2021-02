Ceļu satiksmē Gulbenes novadā pārkāpumu mazāk

Covid-19 pandēmija ir atstājusi ietekmi arī ceļu satiksmes jomā - samazinājusies satiksmes plūsma, līdz ar to pārkāpumu mazāk. Par to “Dzirksteli” informē Satiksmes uzraudzības rotas vecākā inspektore Valda Gibala-Lesiņa.

Pagājušajā gadā tika sastādīti 2447 administratīvā pārkāpuma protokoli, 2019.gadā - 3859. Pērn ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja divi cilvēki, 2019.gadā bija viens avārijā bojā gājušais.

Ir transportlīdzekļu vadītāji, kuri joprojām sēžas pie stūres reibumā. Pērn transportlīdzekli reibumā vadīja 116 cilvēki, savukārt 2019.gadā – 74. V.Gibala-Lesiņa atgādina būtisku lietu - no pagājušā gada 1.jūlija par mopēda vadīšanu alkoholisko dzērienu ietekmē vai vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām tiek piemērota tieši tāda pati atbildība kā par automašīnas vadīšanu. “Tas arī parādās statistikā kā skaitlisks pieaugums,” skaidro V.Gibala-Lesiņa.

Sadursmes ar meža dzīvniekiem pēdējos gados bijušas apmēram vienādi - 76 un 73. V.Gibala-Lesiņa stāsta, ka visbiežāk sadursmes notiek ar stirnām, aļņiem, bet retāk ar mežacūkām. Pārsvarā zvēri visbiežāk izskrien uz autoceļa Smiltene - Gulbene un Gulbene - Balvi.



2019 2020





Ceļu satiksmes negadījumi bez cietušajiem 93 123

Ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem 16 32

Transportlīdzekļa vadīšana reibumā 74 116

Ātruma pārsniegšana 1972 1364

Saskaņotie paziņojumi 19 31