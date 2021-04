Ceturtdien Latvijā reģistrēti 587 jauni Covid-19 gadījumi, Gulbenes novadā - 15 gadījumi

Ceturtdien Latvijā reģistrēti 587 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par deviņu saslimušo personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Gulbenes novadā ceturtdien reģistrēti 15 jauni Covid-19 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 2.aprīli reģistrēti 190 gadījums. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 2.aprīli ir 961, kas novadu pēc šī rādītāja ierindo 4.vietā Latvijā



Diennakts laikā Latvijā veikti 17 046 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 3,4%, kamēr vakar šis rādītājs bija 3,5%. Savukārt divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 370,3. Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 103 588.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis 40 līdz 49 gadu vecumā, viens - no 50 līdz 59 gadu vecumā, viens - 70 līdz 79 gadu vecumā, bet seši cilvēki bijuši vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Līdz šim kopumā 1922 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, miruši.