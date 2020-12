“Esam nonākuši līdz punktam, kad reālā situācija lika rīkoties nekavējoties un lēmums par COVID-19 nodaļas atvēršanu kļuva par realitāti. Ik dienu palielinoties COVID-19 saslimstībai Latvijā, kad būtiski palielinās arī slimnīcās ievietoto pacientu skaits, līdztekus ikdienas nodaļu darbam arī mēs plānojām un gatavojāmies šai ārkārtējai situācijai, ja vajadzētu uzņemt COVID-19 pacientus,” saka SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” izpilddirektores pienākumu izpildītāja Lana Upīte. Viņa stāsta, ka līdztekus COVID-19 nodaļām Rēzeknes un Valmieras slimnīcās, kas arī ir piepildītas, tagad šāda nodaļa ir arī Balvos. “Taču mēs esam nedaudz privileģētākā situācijā, jo mums ir atsevišķa ēka, kurā atvērtas 15 gultas vietas, un tas ļauj pašu Balvu slimnīcas ēku ar pārējo slimību nodaļām paturēt brīvu no COVID-19 pacientiem,” uzsver L.Upīte.

COVID-19 nodaļa ir izvietota bijušajā Balvu slimnīcas infekciju nodaļas ēkā, kura nesen ne vien ir ieguvusi skaistu ārējo vizuālo tēlu, bet arī izremontētas iekštelpas, remontam novirzot 140 tūkstošus eiro. Papildus katrai palātai ir pievadīts skābeklis, iegādātas neinvazīvās elpināšanas iekārtas, pacientu monitori un vēl cits nepieciešamais aprīkojums apmēram 70 000 eiro vērtībā. “Esam darījuši visu, lai pacienti ne vien justos droši, bet arī tiktu aprūpēti un būtu nodrošināta atbilstoša ārstēšana,” norāda L.Upīte.

Par individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošinājumu L.Upīte saka, ka personāls ir drošībā un papildu piesardzības pasākumi ir ievēroti.

“COVID-19 nodaļas pacienti ir tie paši cilvēki mums apkārt, un šo pacientu vidū jebkurā mirklī var būt ikviens no mums, tādēļ vēlams šo nodaļu neuztvert kā baiļu un negāciju telpu, bet gan izprast un zināt, ka vienīgā atšķirība ir tā, ka šī nodaļa atrodas paaugstināta riska apstākļos, bet, esot tai blakus vai ejot garām, nekas slikts ar mums notikt nevar. Līdz ar to nav pamata bailēm tagad doties uz Balvu slimnīcu – ja ir nepieciešama kāda cita ārstēšana vai ir akūta nepieciešamība vērsties Balvu slimnīcas uzņemšanas nodaļā, tad neatliekam to, jo slimības negaidīs. Lai mums kopā izdodas nosargāt sevi un savus līdzcilvēkus un lai veselības sistēmai būtu spēks nodrošināt palīdzību mums visiem, kad tas būs nepieciešams!” uzsver L.Upīte.