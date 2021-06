Covid19 sertifikātu var izdrukāt arī Gulbenes novada pagastu pārvaldēs

Gulbenes novada pašvaldība tagad nodrošina iedzīvotājiem Covid-19 sertifikāta iegūšanu arī pagastos - ikviens iedzīvotājs Covid-19 sertifikātu var pieprasīt arī savai dzīvesvietai tuvākajā Gulbenes novada pagasta pārvaldē.



Jau rakstījām, ka no 16.jūnija Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) ir iespējams izdrukāt Covid-19 sertifikātus gan tiem, kam ir iespēja autentificēties vietnē “Covid19sertifikats.lv” ar kādu drošu piekļuves līdzekli (internetbanka, eID karte, mobile ID), gan tiem, kam šādas iespējas nav. Nacionālais veselības dienests ir nokārtojis piekļuves tiesības un sistēmu, pēc kādas vadīties VPVKAC darbiniekiem, lai palīdzētu tikt pie Covid-19 sertifikāta tiem, kuri neizmanto internetu un kuriem nav drošu piekļuves līdzekļu.

Dodoties uz VPVKAC, iedzīvotājam jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments.

Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs no pirmdienas līdz ceturtdienai strādā no pulksten 8.00 līdz 17.00, piektdienās – no pulksten 8.00 līdz 16.00. vairāk informācijas var saņemt pa tālruni 64473257.

Šis pakalpojums ir bez maksas.