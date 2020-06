Darbus ceļa posmā no Gulbenes līdz Kazupei pabeigs jūlija sākumā

Plānots, ka autoceļa Gulbene – Balvi – Viļaka posma no Gulbenes līdz Kazupei pārbūves darbi tiks pabeigti jūlija sākumā. Visā posmā vēl ir jāveic asfalta seguma izbūve nobrauktuvēs un sabiedriskā transporta pieturvietu paplašinājumos, ceļa nomaļu uzpildīšana, drošības barjeru uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu ieklāšana, kā arī apzaļumošana. Būvdarbus posmā veic SIA “8 CBR”, līgumcena ir 7,66 miljoni eiro (ar PVN), no kuriem 85 procentus sedz ERAF. Par to “Dzirksteli” informē VAS “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļa.