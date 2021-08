14.augustā pulksten 13.05 Daukstu pagastā autoceļa Pļaviņas-Madona-Gulbene 85.kilometrā automašīnas “BMW” vadītājs nepalaida pa galveno ceļu braucošo automašīnu “Volkswagen Passat”, kā rezultātā notika sadursme. Cietušas četras personas, kuras nogādātas medicīnas iestādē. Policijā uzsākts administratīvais process.

Valsts policijas Gulbenes policijas iecirknī laika posmā no 13. līdz 15.augustam reģistrēts 21 notikums, bijuši 16 izsaukumi. Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti 16 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 14 bijuši par ātruma pārsniegšanu. Reģistrēti 3 ceļu satiksmes negadījumi. Par to informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.