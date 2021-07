“Dzirksteles” redakcija saņēmusi kādas atpūtnieces satraukumu par to, ka Stāmerienas ezerā aktīvie SUP dēļu iznomātāji traucējot peldētājiem. Novadā šo atpūtu piedāvā septiņi iznomātāji, bet jārēķinās ka daudziem ūdens atpūtas cienītājiem ir arī personīgie SUP dēļi.



Stāmerienas vietējā iedzīvotāja Evita Indriksone, kura regulāri izmanto šo atpūtas veidu, stāsta, ka nekad nav bijušas nekādas problēmas ar citiem atpūtniekiem. “Man personīgi netraucē nekas gan, kad es peldos, gan kad supoju. Supošana jau notiek ezera vidū un ne krastā, kur citi peldas,” komentē Evita no Stāmerienas.

Varbūt nepatīk jaunais

Pie Stāmerienas ezera ar savu piedāvājumu šovasar atrodams atpūtas inventāra iznomātājs Toms Kindzulis. Viņš piedāvā iznomāt SUP dēļus pie baznīcas kuģīša piestātnes. “SUP dēlis ir sporta un atpūtas inventārs, tāpat kā peldriņķis vai piepūšamais matracis. Ezers ir liels, un tajā netiek īpaši norādīta zona, kur būtu jāuzturas supotājiem, viņi drīkst braukt sev vēlamā virzienā. Atceros vienu nesenu situāciju, kad bērni tuvāk krastam mazliet peldēja ar šiem SUP dēļiem. Varbūt tas kādam nepatika. Parasti jau visi brauc dziļāk ezerā, un tas ir prom no peldētājiem,” komentē T.Kindzulis.



Viņš pieļauj domu, ka kādreiz varbūt kādiem mierīgās atpūtas cienītājiem, kuri pieraduši tikai pie peldētājiem šajā ezerā, SUP dēļi ir liels jaunums. “Vienmēr varam ielikt kādu jaunu lietu ierastā vietā, un vienmēr būs kādi, kam kaut kas nepatīk, bet ezeru jau nevar gribēt izmantošanai sev vienam, vai ne? Man iznomāšanai ir kādi padsmit SUP dēļi un, ja atbrauc lielāka grupa un ar tiem iepeld ezerā, varbūt arī tas kādam nav paticis. Bet aicinu cienīt vienam otru, un centīsimies sadzīvot,” aicina SUP dēļu iznomātājs. Viņš atzīst, ka sezona šobrīd vēl nav ļoti aktīva, vairāk supotāji uz ezera manāmi vakarpusē un arī brīvdienās. Vienmēr visiem, kas iznomā, tiek izstāstīta instruktāža, tostarp drošības noteikumi, kā pareizi stāvēt uz dēļa un kā to vadīt.



SUP dēļi nav motorlaivas

Gulbenes novada Pašvaldības policijas vecākā inspektore Marika Andža skaidro, ka drošību uz ūdenstilpēm nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.92 – “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”, taču noteikumos nav ietverti atsevišķi nosacījumi, kas būtu jāievēro tieši SUP airētājiem, izņemot prasību, ka airdēļu airētājiem nepieciešams izmantot glābšanas vestes vai glābšanas vestei līdzvērtīgu sertificētu peldtērpu. “Ikvienai personai, kura atrodas uz ūdens vai ūdenī, ir jāievēro pieklājības normas, netraucējot citiem peldētājiem brīvi peldēt un

baudīt atpūtu uz ūdens,” norāda M.Andža.

Arī Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Andrejs Nakoskins norāda, ka uz šo peldlīdzekli neattiecas tie regulējumi, kas ir motorlaivām vai ūdensmotocikliem. “Arī ar ūdensmotociklu, ja tas nav iedarbināts, drīkst caur peldvietu pietauvoties pie krasta, airējot un, protams, netraumējot citus. Stāmerienas ezerā nav konkrētu iekšējo noteikumu, kā uz tā būtu jāuzvedas. Nosacīta robeža, ar ko var atdalīt peldvietu, ir bojas. Zinu, ka Alūksnes ezerā publiskajā peldvietā tās ir saliktas, un cilvēki, kuri izmanto arī katamarānus vai elektrolaivas, zina, kur ir bojas un kur viņi drīkst atrasties. Galvenie nosacījumi tomēr ir paša cilvēka atbildība, jo likuma normās nav atrunātas uzvedības normas supotājiem,” plašāk komentē A.Na-

koskins. Ja tomēr ir bijusi situācija, kad ir notikusi kaut kāda veida sadursme peldētājam ar atpūtas inventāra lietotāju, tad turpat uz vietas notikušais ir jāizvērtē. “Atbildība var iestāties, ja cilvēks, piemēram, ar airi iesitis peldētājam pa galvu. Protams, ne jau par katru situāciju ir jāsūdzas vai jāierosina administratīvais process. Tas ir jāiesāk, ja ir nodarīti tīši miesas bojājumi. Ja kaut kas ir noticis aiz neuzmanības un netīšām, tad saukt pie atbildības nevajadzētu,” tā A.Nakoskins.





Gulbenes novadā

SUP dēļus piedāvā:

● Atpūtas vieta “Pincikājas” pie Sudala ezera;

● Atpūtas kompleksā “Lācītes”;

● Apartamenti Stāmerienā;

● Atpūtas vieta “Lāčauss”;

● Viesu namā “Ziedugravas”;

● Pakalpojumu serviss “Laiks izklaidei”;

● “Stāmerienas SUP”