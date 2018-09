Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka ar 1.septembri būs izmaiņas astoņos maršrutos virzienā uz Gulbeni, kur mainīti kursēšanas laiki un dažos maršrutos autobuss pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās.

Ar 1.septembri vairs nekursēs autobuss Gulbene-Stari, kas no Gulbenes autoostas katru dienu izbrauca pulksten 13.10 un 20.40, no Stariem – 13.35 un 21.05.

Ar 1.septembri autobuss maršrutā Gulbene-Jaunvanagi, kas sestdienās kursēja no Gulbenes pulksten 8.05 un 13.00, no Jaunvanagiem 13.35 un Ezerniekiem 8.35, vairs nekursēs.

Tāpat ar 1.septembri pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās maršrutā Gulbene-Lizums sestdienās, kur autobuss kursēja no Gulbenes pulksten 13.20, no Lizuma – 14.40.

Maršrutā Gulbene-Ranka-Rēveļi vairs nekursēs autobuss no Rēveļiem pulksten 15.05.

Sakarā ar mācību sākšanos skolās izmaiņas autobusu kustības sarakstos ir arī maršrutos Gulbene – Puidzulis – Gulbene, Gulbe ne – Sveķu skola – Arodvidusskola – Gulbene, Gulbene – Ranka – Rēveļi, Gulbene – Stāmeriena – Kalniena, Gulbene – Aduliena –Tirza.